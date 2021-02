„Dětem a obecně sportovcům nikdo ztracené tréninky a zápasy nevrátí. Bude teď na nás trenérech, jak vymyslíme nějaký systém a možnosti, aby toho naši svěřenci co nejvíce dohnali. Už teď se snažíme objíždět kluziště v okolí Olomouce a alespoň nějakým způsobem trénovat,“ nastínil trenér mládeže HC Olomouc Jan Littner.

Nová tabulka opatření systému PES měla umožňovat společné trénování amatérských sportovců při pravidelném testování. Vláda ji však neschválila.

Prostějov se snaží dál fungovat

Správně by tak měli mladí hokejisté trénovat maximálně po dvojicích. Je ale běžné, že i v této době kluby sahají po možnosti hokeje na venkovních plochách.

„Dokud to šlo, snažili jsme se trénovat ve Vyškově. Snažíme se jezdit na venkovní kluziště do Dambořic. Hledáme cesty, jak děti u sportu udržet,“ prozradil předseda SK Prostějov 1913 Marek Černošek.

Jaké následky bude mít pro mládež „mrtvá“ sezona, podle něj ukáže a následující ročník.

„Děti si odvykly trénovat, otázka, jak budou děti i rodiče ochotní se k trénování vrátit,“ zamyslel se Marek Černošek.

„Náš klub v omezené míře dál funguje. Trenéři se dál snaží připravovat kategoriím tréninkové programy, hledali jsme jakékoliv sportoviště, kde můžeme fungovat v rámci vládních opatření,“ doplnil prostějovský funkcionář.

Zubři chtějí na led jednou týdně

Tradiční hanácký rival z Přerova už v prosinci vyrazil na venkovní ledovou plochu do Hluboček. Ledovou plochu poblíž železniční trati z Olomouce do Krnova si poprvé vyzkoušeli tři dny před Štědrým dnem.

„Pro kluky je to něco nového. Nezažili dobu zamrzlé Bečvy jako naše generace a berou to jako dobrodružství,“ hlásil sportovní manažer mládeže Zubrů Vladimír Kočara.

K tréninku v Hlubočkách se nyní Přerované opět vrátili. „Pro děti je to teď opravdu složité, protože potřebují sportovat a být v pohybu. Hokej se nedá hrát na asfaltu nebo v tělocvičně, musí se hrát na ledě. Znovu jsme proto začali s nimi trénovat na otevřeném kluzišti v Hlubočkách. Děláme maximum pro to, abychom teď co nejvíce dětí alespoň jednou týdně dotáhli na led do Hluboček,“ přiblížil Kočara.

Konec extralig juniorů, dorostu i všech žákovských soutěží je dle manažera mládeže Zubrů logickým vyústěním epidemiologické situace.

„Soutěže byly nějak nastavené, takže svaz asi neměl jinou možnost. My jsme na to reagovali už dříve. Předběžně jsme si domluvili přátelské zápasy a led v naší MEO Aréně až do dubna. Čekáme, jak se celá situace vyvine a podle toho budeme dál postupovat,“ doplnil Vladimír Kočara.

Hrát by se totiž po rozvolnění opatření přes ukončení soutěží mohlo. Šéf Českého hokeje Tomáš Král apeloval na majitele a provozovatele zimních stadionů, aby ledové plochy nerozpouštěli. Svaz údajně pracuje na náhradním zápasovém programu. Ten je ale hudbou nejisté vzdálené budoucnosti.

Draci posílají videa

Také v Šumperku tak Mladým Drakům nezbývá než čekat, co bude dál. „Pro hráče je samozřejmě obrovský problém, když takovou dlouhou dobu musí být prakticky jenom doma a nemohou hrát hokej. Sice jim zasíláme různá cvičení a tréninky na videu, aby se udržovali v pohybu a kondici, ale práci v kolektivu na ledě a hlavně zápasy tím samozřejmě těžko nahradíte. Až se znovu začne, tréninkové manko bude velké,“ myslí si trenér extraligového dorostu HK Mladí Draci Šumperk Radek Kučera.

Šumperští tak jsou nyní bez tréninku, na venkovní led dle všeho nejezdí. Podle Kučery to pochopitelně může znamenat problém.

„Hráči, co mají v sobě hokejový talent, tak podle mě všechno zase rychle doženou. Horší to ale bude u těch kluků, kteří určité své nedostatky nahrazovali pílí a tvrdou dřinou. Po návratu na led budou muset vynaložit velké úsilí, aby se zase vrátili na dřívější úroveň,“ uzavřel Radek Kučera.

Hokejový svaz v týdnu ukončil také sezonu druhé ligy mužů. U Juniorské ligy akademií je oznámení o nedohrání ročníku otázkou několika dní.