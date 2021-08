Na Twitteru konec pětatřicetiletého forvarda potvrdil samotný klub Bostonu, kde vydal prohlášení Davida Krejčího.

„Od konce sezony jsem přemýšlel o budoucnosti. Bylo mi jasné, že musím udělat složité rozhodnutí. V této části své kariéry se musím vrátit do České republiky a hrát před rodinou, která obětovala tak mnoho, abych si mohl plnit sny v NHL,“ stojí mimo jiné ve vyjádření českého útočníka.

Dost možná to znamená, že by se mohl vrátit do Olomouce. S touto informací přišel Deník již před dvěma týdny a teď se tato spekulace může stát reálnou.

„Zatím není v situaci okolo Davida nic nového. Každopádně to rozhodnutí je na něm,“ řekl Deníku generální manažer HC Olomouc Erik Fürst. Přesto je celek z Hané největším favoritem na příští působiště Krejčího.

„Chci, aby mé děti žily tam, kde jsem vyrůstal, trávily čas s mnoha českými členy rodiny, kteří je milují, a tvořily vzpomínky na celý život. Když jsem v lednu 2007 poprvé navlékl černo-zlatý dres, bylo mi dvacet let a byl jsem čtyři tisíce mil od domova. Od té doby jste mě přijali jako skutečného Bostoňana. Vám a Bruins jsem dal vše, co jsem měl. Boston se stal mým druhým domovem. Není to sbohem, budu navždycky Bruin. Napořád vám budu vděčný,“ uzavřel rodák ze Šternberka.

V Bostonu strávil Krejčí 15 let. Za tuto dobu stihl 972 zápasů, v nichž nasázel 215 gólů a přidal 515 asistencí. Žádnou z těchto statistik už nerozšíří. V roce 2011 navíc vyhrál s Bostonem Stanley Cup.