Celek z podhůří Jeseníků tedy navázal na sobotní úspěch z Poruby a podruhé si tak vyšlápl na jednoho z favoritů celé soutěže.

Domácí hráče v očekávaném souboji zdobila především obrovská obětavost a doslova nezlomná chuť dojít si za vítězstvím.

„To byly určitě dva důležité faktory našeho dnešního úspěchu, ale rozhodla také skvělá koncentrace do utkání. Na soupeře jsme se snažili do detailu připravit, což se vyplatilo,“ konstatoval na úvod trenér Draků Martin Janeček, jehož svěřenci mají po dvou duelech na kontě parádních pět bodů.

„Ale musíme zůstat nohama na zemi. Je teprve začátek a zatím jsme nedokázali nic. Vyhráli jsme první dva zápasy, to nás ale nesmí ukolébat. Pokud nepůjdeme do dalších bojů s pokorou, mohla by se od nás dosavadní štěstěna odvrátit. Je potřeba dál poctivě pracovat,“ krotí záhy přehnaný optimismus šumperský lodivod.

Tak jako tak, mají Draci za sebou nejpovedenější vstup do prvoligových bojů ve své novodobé historii od roku 2003.

Účet středečního klání otevřel trochu symbolicky šumperský kapitán a místní odchovanec Denis Kindl, který ujel při vlastním oslabení a zkušeně zavěsil.

Ještě do konce první periody stačili domácí přidat i druhou trefou, o kterou se postaral Petr Kratochvíl, jenž se prosadil i v minulém duelu.

K tomu měli Draci také řadu dalších příležitostí a naopak svému protivníkovi toho na ledě příliš nedovolili.

V podobném duchu odstartovali i druhé dějství, v jehož úvodu měl Šumperk k dispozici krátkou výhodu pět na tři, ale nic z ní nevytěžil.

Později propásl tutovku domácí zadák Tomáš Drtil, když se ocitl zcela sám před Petráskem, zamířil však mimo tyče.

Za stavu 2:0 pro Draky tak byla krajská partie před závěrečnou dvacetiminutovkou stále otevřená a zaplněné ochozy se nakonec dočkaly ještě solidní zápletky.

V 55. minutě totiž přerovský Jan Süss využil přesilovku a drama bylo rázem na světě.

Těsně před koncem navíc Zubři ve snaze o vyrovnání odvolali brankáře a zkoušeli štěstí při power play, jejich drtivý tlak přesto hokejisté Šumperku dokázali ustát a po zásluze se dočkali bouřlivých ovací svých příznivců.

„Diváci nás dnes neskutečně hnali dopředu a byli naší velkou oporou, patří jim velké poděkování,“ ocenil atmosféru šumperský Martin Janeček.

„Domácí dali do zápasu více chuti, energie a touhy. My jsme se na Šumperk dva dny připravovali, ale stejně jsme do půlky zápasu byli všude o krok pozadu. Pak nám sice pomohlo jedno střídání ve druhé třetině, kdy jsme se do toho trochu dostali, ale bylo to málo. Nešly nám ani přesilovky,“ přidal své postřehy trenér Přerova Vladimír Kočara.

„S výkonem můžeme být spokojení snad až v posledních osmi minutách, kdy se nám povedlo snížit. Šumperk vyhrál zaslouženě,“ řekl dále kouč Zubrů, který postrádal několik hráčů základní sestavy, včetně klíčového obránce Josefa Hrabala.

„Ale na marodku se nemůžeme vymlouvat, tohle dneska nerozhodlo,“ dodal závěrem Vladimír Kočara.

Draci Pars Šumperk – HC Zubr Přerov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Kindl, 18. Kratochvíl (Kohút, Řezáč) – 55. Süss (Pšurný, Doležal). Rozhodčí: Čáp, Pilný – Komínek, Kučera. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1078.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha – Žálčík, Kindl, Vachutka – Šilhavý, Macuh, Vildumetz – Kratochvíl, Kohút, Furch – Kučera, Spratek, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.

Přerov: Petrásek – Černý, Seemann, Kubeš, Hrdinka, Gazda, Hamrlík – Doležal, Pšurný, Süss – Herman, Kratochvil, Jakub Svoboda – Matěj Svoboda, Dvořák, Novák – Jan Svoboda, Indrák, Fencl. Trenér: Vladimír Kočara.