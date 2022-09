„Neřekl bych, že jsme ve třetí třetině odešli, trošku nás vykolejil gól na 0:1. Nemůžete celý zápas tlačit. Tak to bylo dvě třetiny. Nemůžeme říct, že by nás Kometa ve té třetí přehrávala,“ měl jasno domácí trenér Jan Tomajko.

Bez ofenzivního tahouna Jana Káni, kterého trápí drobné zranění, či Jakuba Navrátila nastoupila Mora do předposledního přípravného utkání před startem nejvyšší soutěže. Těžko říct, jestli by tato dvojice vyléčila už trošku tradiční nemoc útoku kohoutů – nízkou efektivitu.

Ta se naplno projevila hned v první třetině. První velkou šanci sice měl po čtyřech minutách hostující Flek, Mora ale jinak byla od začátku nebezpečnější. Ani ty největší šance gólem neskončily. Čiliak se blýskl i při úvodní olomoucké přesilovce.

Kometa si pasivní hrou s chybami v rozehrávce koledovala i v prostředním dějství. Trápení Hanáků v koncovce ale pokračovalo. V polovině zápasu hrálo Brno po faulu Kuska svou první početní výhodu, největší možnost ale měl mladíček Menšík, který ujížděl sám, jeho klička se však neujala.

Musilova tyč

O chvíli později při olomoucké přesilovce Kometa špatně střídala a samostatný únik měl tentokrát k dispozici Musil. Ten už Čiliaka překonal, avšak nastřelil pouze tyč.

„Samozřejmě se budeme snažit na tréninku více nutit do zakončení, hlavně aby bylo důraznější. Nějaký gól z takových možností musíme dát. Měli jsme spoustu střel ze slotu i samostatné nájezdy,“ kroutil hlavou Jan Tomajko.

Hosté viditelně přidali až ve třetí třetině. A stačilo to. Luboš Horký šťastným nahozením na Konráda z rohu kluziště ve 49. minutě otevřel skóre. Mora se snažila o srovnání, skvělého Čiliaka však překonat nedokázala a Jakub Flek tak uzavřel na konečných 0:2.

„Dvě třetiny to od nás byl velmi dobrý výkon, vytvořili jsme si spoustu šancí. Jediným mínusem dnes je fakt, že jsme nedali góly z vyložených šancí. To ovlivnilo celý zápas,“ řekl olomoucký kouč.

Poslední utkání přípravy odehraje Mora již ve čtvrtek opět na domácím ledě. Nastoupí proti Trenčínu už v ideální sestavě i s lehce zraněnými Káňou či Navrátilem?

„Jsou to hráči do přesilovky, mohli to i dnes zvednout, ale těch šancí jsme měli tolik, že jsme měli skórovat. Nejde o velká zranění, ale nechceme nic riskovat. Uvidíme ve čtvrtek, ještě to budeme zvažovat podle toho, jak se hráči budou cítit, potřebujeme je stoprocentní,“ uzavřel Jan Tomajko.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 49. Horký, 60. Flek (Koblížek). Vyloučení: 1:3. Bez využití.

Olomouc: Konrád – Černý, Ondrušek, Dujsík, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, Menšík, Kunc – Musil, Nahodil, Klimek – Bambula, Knotek, Kusko – Kucsera, Anděl, Olesz. Trenér: Jan Tomajko.

Kometa: Čiliak – Ščotka, Kundrátek, Ďaloga, Holland, Gulaši, Hrbas, Kučeřík – Zaťovič, Holík, Šalé – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Horký – Kratochvíl, Süss, Vincour – Dufek. Trenér: Martin Pešout.