Jak to vnímají oba kluby, kde vidí prostor ke zlepšení, přemýšlí o marketingové spolupráci? Ptali jsme se marketingového manažera HC Olomouc Simona Vejtasy a tiskového mluvčího SK Sigma Olomouc Jiřího Fišary.

„Problém s nižší návštěvností vnímáme velmi silně a snažíme se pracovat na tom, abychom fanoušky na zápasy přilákali. Faktorů, které návštěvnost ovlivňují, je určitě celá řada,“ uvědomuje si Fišara.

Domácí průměrná návštěvnost 2022/23:

Sigma: 3480

Mora v základní části: 4559

Mora v play-off: 5252

Sigma pochopitelně nemůže ovlivnit počasí a dokonce ani hrací časy zápasů. „Ty se řídí přáním televizního vysílatele a definitivně jsou termíny potvrzeny až tři týdny před utkáním. Vnímáme, že pro některé fanoušky to může být z hlediska plánování pozdě,“ vysvětluje tiskový mluvčí.

Klub ale podle něj dobře ví, kde má z hlediska lákání fanoušků na stadion mezery. A hodlá s tím něco dělat.

„Některé faktory ovlivnit můžeme, jiné pro změnu ne. Mezi ty první patří například zážitek z návštěvy stadionu. V tomto směru rozhodně cítíme rezervy a průběžně se na tom snažíme pracovat. Ať už se to týká předzápasového či poločasového programu, občerstvení a celkově diváckého komfortu na Andrově stadionu,“ zmínil Jiří Fišara.

Fotbal v regionu navíc každý víkend nabízí (na rozdíl od hokeje) širokou nabídku utkání, hraje se skoro na každé vesnici. I to může být pro Sigmu konkurence.

„Vnímáme to tak, že spoustu potenciálních fanoušku nepustí na ligové stadiony jejich vlastní činnost v rámci amatérského fotbalu,“ zní z klubu.

Kohouti lákají i bez Krejčího

Hokejová Mora zažila boom zájmu během sezony 2021/22. Přinesl ho návrat hvězdného Davida Krejčího z Bostonu. V průměrné návštěvnosti by šla o stovky diváků nahoru oproti předešlým sezonám. Nebýt covidových omezení kapacity.

Co je však zajímavé, rostoucí trend pokračoval i po comebacku Krejčího zpět za moře. To nečekalo ani vedení HC Olomouc. Třeba na vyřazovací boje chodilo do plecharény více lidí než na „Krejčího“ proti Vítkovicím.

„Já osobně jsem překvapený byl. Báli jsme se, když odešel Krejča, protože očekávání veřejnosti nebyla před sezonou vysoká. Pak ale pomohl začátek, kdy se hned ve druhém zápase doma porazila Sparta. A ve výborných výsledcích jsme pokračovali dál,“ myslí si marketingový manažer Mory Simon Vejtasa.

Také kohouti nicméně mají dle jeho názoru ještě na čem pracovat. „Co mě trošku mrzí je, že jsme nedokázali více zápasů vyprodat,“ zmínil. Je si ale vědom, že Mora momentálně v souboji o diváky v Olomouci nad Sigmou vede.

„Návštěvnost fotbalu hodně trpěla termíny i počasím. Jsem ale samozřejmě rád, že návštěvnost máme na hokeji vyšší. Působí to na mě tak, že město žilo hokejem, byli jsme v Olomouci vidět a je na co navazovat,“ dodal Vejtasa.

Koláže hráčů? Někdy i za hranou

Olomouc během poslední sezony nebyla vidět jen na ledě. Vtipné koláže na Instagramu bavily nejen fanoušky Hanáků.

„Vesměs jsme měli pozitivní reakce, ačkoliv si uvědomuji, že některé věci byly na hraně nebo i za hranou. Někteří hráči koláže nenesli úplně dobře. Ne vždy se to povedlo, ale drtivá většina příspěvků pobavila,“ hodnotí Simon Vejtasa.

„Před sezonou jsme dlouho řešili, jak celkově pozvednout úroveň sociálních sítí. Ať už se jedná o Instagram, Facebook či Twitter. Za hodně věcmi stojí Kuba Labounek, který má u nás na starosti grafiku. Většina nápadů byla z jeho hlavy,“ pochválil Vejtasa člena PR týmu.

Mora bavila i na Twitteru

Bezprostřední vtipné reakce na rozbitou rolbu v Karlových Varech, v závěru sezony reakce na díru v ledu v plecharéně. Také komunikace HC Olomouc na twitteru bavila, videí poutajících na play-off si pak všimla i celostátní média.

„Twitter je kolektivní práce. Zrovna rolba, která jela za naším autobusem do Varů byl můj nápad. Pak se mi to samozřejmě hodně rychle vrátilo, když se porouchala rolba v Olomouci. Tam bych se nejradši propadl,“ přiznal s úsměvem Simon Vejtasa.

Práce v prostoru internetu každopádně sklidila ovoce. „Účel to splnilo. Pobavilo to a zvýšil se nám počet sledujících na sítích. Určitě v tom chceme pokračovat, byli jsme vidět a ohlasy byly napříč hokejovou rodinou super,“ dodal olomoucký manažer.

Společným projektům se nebrání

Marketingová komunikace je bezesporu jednou z cest, jak nalákat diváky do ochozů. Jsou v tomto směru kohouti se Sigmou konkurenti, nebo se do budoucna rýsuje spolupráce, která na stadiony přitáhne (hlavně v případě fotbalistů) více lidí?

„Problémy mezi sebou nemáme, ale marketingově výrazně nespolupracujeme. Myslím, že je to škoda, je tam prostor pro zlepšení. Je to ale dané tím, kolik lidí se marketingu u nás i na Sigmě věnuje. Do budoucna se spolupráci určitě nebráníme,“ vzkázal na Andrův stadion Simon Vejtasa.

„Částečně jistě konkurenti jsme, na druhou stranu jsme v mnoha směrech na jedné lodi. Případné spolupráci se rozhodně nebráníme,“ řekl i Jiří Fišara.

„Fanouškovské skupiny fotbalu a hokeje se do jisté míry vždy překrývaly. Chtěli bychom být obecně tak atraktivní, aby fanoušci olomouckého sportu ideálně chodili jak na fotbal, tak na hokej,“ dodal tiskový mluvčí Sigmy.

Tu by s příchodem jarního počasí měl přeci jen čekat nárůst návštěvnosti na Andrově stadionu. Mora už má navíc odpracováno.

„Věříme, že nám ještě průměrná návštěva do konce sezony vzroste. Čeká nás atraktivní závěr sezony v přívětivějších měsících z hlediska počasí. Ať už je to zápas s Baníkem Ostrava 30. dubna, případně květnové duely v nadstavbě,“ uzavřel Jiří Fišara.

Sigma se pokusí odčinit debakl, přijedou rozjetí Klokani