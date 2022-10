Zažitý systém čelí kritice už řadu let, zatím se však dočkal jen kosmetických změn. Nyní je toto citlivé téma opět na stole, nový svazový šéf Alois Hadamczik chce prosadit reformu. Podívejte se s Deníkem, o co v případě tabulkového odstupného vlastně jde. Přesná čísla najde v infografice níže.

Co je tabulkové odstupné?

Princip je vlastně jednoduchý: s provedením klubové registrace hokejisty se stávají jeho hráčská práva majetkem dotyčného klubu. Když pak chce hokejista přestoupit jinam, klub může požadovat tabulkové odstupné, jak je stanovuje přestupní řád. Proč? Alespoň teoreticky tak má být zajištěno, aby původní klub dostal zpět náklady spojené s výchovou hráče.

Proč takový povyk?

Systém zlořečených „tabulek“ je pod palbou kritiky už déle než deset let. Potíž je v tom, že mladí hokejisté (a jejich rodiče) se až příliš často ocitají v pozici jakýchsi rukojmí či nevolníků, kteří v touze přestoupit musejí platit až statisícové částky.

Kolik stojí sportování dětí? Ne vždy to musí vést k finančnímu kolapsu

Ne vždy je odstupné ochoten zaplatit nový klub, a pak je to na rodičích. Je jasné, že se zde otevírá rovněž prostor pro korupci a další pochybné praktiky.

Jak je to v zahraničí?

Při pohledu na situaci v dalších hokejových velmocí se zdá, že tabulkové odstupné je ryze českým (a slovenským) fenoménem. Ve Skandinávii, Švýcarsku, Kanadě či USA takový systém vůbec neznají, dokonce by tam v případě hokejistů do 18 let mohl být považován za porušení lidských práv. A jak se zdá, hokej v těchto zemích jenom kvete.

Pro zvětšení klikněte na obrázek:

Hokej - tabulkové odstupné.Zdroj: Deník

Hadamczik chce prosadit změny

Nebyl by to ani nový šéf českého hokeje, aby nechtěl s tolik kritizovaným systémem tabulkového odstupného něco udělat. Alois Hadamczik problémy tuzemského prostředí dobře zná, ostatně před lety ještě jako majitel klubu z Opavy si také nechával od některých rodičů hokejistů vyplácet statisícové odstupné. Je však pravda, že už tehdy stávající podobu „tabulek“ kritizoval.

„Na příští schůzce odborné sportovní komise se bude řešit mimo jiné volný přechod hráčů starších patnácti let. Pokud dojde ke shodě, bude návrh předložen výkonnému výboru ke schválení. Tak aby změněná pravidla mohla platit od nové sezony,“ řekl Hadamczik.

Co teď čeká na Hadamczika? Malé kluby volají o záchranu

V čem bude novinka spočívat? „Jde o to, aby hráči, kteří se nevejdou na soupisku, mohli volně přestoupit do jiného klubu, a to zdarma. Myslím si, že tento krok mládežnickému hokeji pomůže. Kluk, který se například neprosadí ve Vítkovicích, bude mít možnost hrát stejnou soutěž za Kladno, kam odejde zdarma. Nebude muset chodit do nižších soutěží. Plně tak může rozvíjet svou kariéru jinde, kde bude o něj zájem. Bude tím zvýšena motivace pro samotné hráče a věřím, že tento krok uvítají i rodiče. Sníží se tak i úmrtnost mladých hráčů,“ podotkl Hadamczik.

Řešit se bude také to, jak bude vypadat soupiska. „Tohle budeme také jedním z bodů, který budeme řešit. Nabízí se možnost osmnácti hráčů a dvou gólmanů,“ doplnil hokejový boss.