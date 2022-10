Ne snad, že by nerozuměl tabulkám a částkám, prostě zpochybňuje jejich význam. „Jsme jediní v Evropě, kde tabulky za přestupy hráčů fungují. Spoustě hráčů to v minulosti hodně předčasně ukončilo kariéry,“ dodal.

Borec, jenž v NHL odehrál sedm stovek zápasů za Phoenix, Arizonu, Minnesotu či Dallas, v současné době stále ještě válí v krajském přeboru za českobudějovický Samson, ale zároveň je také otcem syna, jenž hraje hokej v Motoru a sám tam působí u mládežnických celků jako trenér. I z toho důvodu má k tématu blízko.

„Kdo se dřív jako mladý neprosadil přímo do extraligy, ale měl třeba start v mládežnické reprezentaci, tak měl takovou tabulkovou hodnotu, kterou za něj třeba druholigový klub nikdy nemohl dát. Znamenalo to, že tento hráč buď ukončil kariéru, nebo musel odejít někam do Rakouska nebo Francie, kde za ně kluby nic platit nemusely,“ vysvětlil Hanzal.

Sto tisíc za malého kluka

Tabulkové hodnoty za přestup se mu nelíbí. Argument menších klubů, které se strachují, že jim naděje prchnou bez náhrady, odmítá.

„Rodiče platí v klubu členské příspěvky, čímž se podílejí na chodu klubu. Ale přestupovat prakticky nikam nemohou. Pokud chtějí malí kluci ve věku kolem deseti let někam odejít, tak musejí jejich rodiče zaplatit částku mezi padesáti až sto tisíci korun, což je za mě prostě nesmysl,“ kroutí hlavou.

„Měla by fungovat spolupráce mezi kluby a ti nejlepší z Jihočeského kraje by chodili do Budějovic zdarma. Podobně by to bylo i v dalších krajích, aby mezi sebou hráli ti nejlepší. Tím by se zrušily tabulky,“ nabízí své řešení.

Z pohledu zkušené autority si na závěr dovolil zkritizovat svazové bafuňáře: „Pořád se o tom jen mluví, ale nic se neděje.“