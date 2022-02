Ze třetího dějství byly odehrány tři minuty, David Krejčí vyhrál buly na Jana Švrčka, který tvrdou ranou prostřelil Bowa v kladenské bráně.

„Švrk byl dnes báječný. Bylo důležité, že jsme ho tam na to vhazování poslali. Obecně dáváme méně gólů, když ho dá ještě obránce, je to o to příjemnější,“ usmíval se olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Kohouti totiž otočili vývoj úterního střetnutí a povolených 2400 fanoušků si žádalo „ještě jeden“. Vyslyšel je Rostislav Olesz, který si ve vlastním obranném pásmu obhodil o mantinel protihráče a individuální akci vyšperkoval přesným bekhendový zakončením – 3:1. Další gól přidal do prázdné klece Jan Bambula a domácí mohli slavit cenný tříbodový zisk.

Dlouho to nešlo

První třetina ovšem nenabídla prakticky nic zajímavého kromě tří přesilových her. Dvakrát byli ve výhodě Rytíři a i díky tomu byli o něco nebezpečnější.

Skóre se měnilo až v úvodu druhé třetiny. Aktivní Plekanec si došel na levý kruh pro střelu a propálil Jana Lukáše.

„My jsme do utkání vstoupili nervózně, nedařilo se nám. Po obdrženém gólu jsme hráli velice špatně, padla na nás deka, měli jsme tam nepřesné přihrávky, nedokázali jsme si dát puk,“ nebyl spokojen Moták.

Na konci 32. minuty chybná rozehrávka hostů doslova namazala na gól Krejčímu, který ale nepřekonal Bowa, kladenský gólman si poradil i s následnou dorážkou Klimka. Ten se však teprve zastřeloval.

Dočkal se o necelé čtyři minuty později. Olomoucký forvard uklidil kotouč odražený od zadního mantinelu po tečované střele Černého do brány, čímž vysvobodil Moru z ofenzivního trápení.

V závěrečné dvacetiminutovce už to byla gólová smršť Kohoutů, kteří se tak v tabulce extraligy posunuli na 11. příčku.

„Jsem velice šťastný, musím poděkovat hráčům, bylo to ubojované vítězství vůle. Věřím, že nás posílí do dalších utkání,“ pochvaloval si Zdeněk Moták, zároveň ale dodal: „Ještě není rozhodnuto. Budeme ke všemu přistupovat s pokorou a doufám, že to zvládneme.“

HC Olomouc – Rytíři Kladno 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 36. Klimek (Nahodil, T. Černý), 43. Švrček (David Krejčí), 45. Olesz (P. Kolouch, Řezníček), 59. Bambula – 24. Plekanec (M. Beran, Kehar). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Šimánek, Frodl. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2400.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner – Nahodil, David Krejčí, Klimek – Bambula, J. Knotek, Kusko – Navrátil, P. Kolouch, Olesz – Michal Kunc, Lichanec, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Kladno: Bow – Dotchin, Arzamascev, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Donaghey, Kehar – Hlava, Plekanec, M. Beran – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, A. Kubík, Jágr – Kuťák, Babka. Trenéři: Čermák, Paul, Kregl a Burger.