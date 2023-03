Jasný výsledek, zdaleka ne jednostranná série. Jestliže se o čtvrtfinálové konfrontaci olomouckých hokejistů s vítězem základní části z Pardubic mluvilo jako o boji Davida s Goliášem, nechybělo moc a outsider skutečně párkrát dostal držitele Poháru Jaroslava Pouzara na lopatky.

Třetí zápas čtvrtfinálové série neměl po šedesáti minutách vítěze. | Foto: Deník/Jan Pořízek

O to krutější je konečný stav 0:4 na zápasy. Pouze úvodní mač v Pardubicích měl jednoznačný výsledek 5:1 pro domácí. Pak Olomouci třikrát chybělo málo. Dynamo ale vždy bylo v závěru alespoň o gól napřed.

Facka v Pardubicích i minuta ticha

Ve druhém duelu chybělo devatenáct sekund do prodloužení, ve třetím se nevyzpytatelný boj s „náhlou smrtí“ už odehrál, opět se špatným koncem pro Moru.

„To nás stálo i psychické síly. Už v Pardubicích jsme dostali ťafku. Na druhou stranu jsme se po tom zápase dozvěděli o Adámkovi,“ vzpomněl kapitán Olomouce Jiří Ondrušek smutný moment série.

Teprve devítiletý brankář HC Olomouc minulou neděli tragicky zahynul po autonehodě a v úterý tak před úvodním buly držela vyprodaná plecharéna minutu ticha.

„Hokej šel úplně stranou. Spíš jsme řešili, co je s Adámkem. Mě a Braňa (Konráda) se to dotklo, máme kluky ve stejném věku, hráli spolu hokej. Vzali jsme to osobně. Pak nám to připomněla minuta ticha, bylo to na nás hodně silné,“ přiznal Jiří Ondrušek.

Lukáš: Jsem hrdý

Kohouti padli i dvakrát doma, nevyšlo to, oba zápasy v Olomouci ale měly fantastickou kulisu. Vyprodaný stadion hnal Hanáky minimálně za prodloužením série, které by si tým trenérů Tomajka a Žabky rozhodně zasloužil.

„Velký dík fanouškům, klukům na ledě i všem okolo. Jsme tady taková rodina. Kloubouk dolů, sezona byla povedená,“ má jasno další z tahounů olomoucké posádky, gólman Jan Lukáš.

„Ukázali jsme naši tvář, rozhodovaly detaily, ale nemyslím si, že bychom se za výkony v play-off měli stydět. Myslím, že jsme byli i Pardubicím rovnocenným soupeřem. Z toho mám radost, na to jsem hrdý,“ dodal.

Hrdá může být Mora na celou sezonu, vybojovala pro klub páté čtvrtfinále od návratu do extraligy v roce 2014. Pro klub s rozpočtem nesrovnatelným třeba právě s Pardubicemi skvělá vizitka.

„Je to samozřejmě o penězích. Tým by to chtělo trošku širší, když se podíváte na sestavu Pardubic, čtvrtá lajna by všude hrála přinejhorším druhou. My takové možnosti nemáme. Pokud jde o takto vyrovnané a těžké zápasy, jde to samozřejmě poznat,“ dobře ví kapitán Ondrušek.

Zároveň si ale uvědomuje, že v celkovém kontextu jde pro jeho tým o úspěch. „Těžili jsme z toho, že se nám povedl úvod. Každý tým chce první zápasy zvládnout. Když se takto podaří bodovat, první čtvrtina uběhne hodně rychle a člověk je v euforii. Sbírali jsme body v zápasech, kdy jsme nebyli lepší, byl to lauf, lepilo to.“

Výpadky i vinou marodky přišly, Mora nakonec musela do předkola, kde si poradila s nepříjemnými Karlovými Vary. Další skvělý počin.

„Možná nás špatný leden – únor stál to, že jsme chytili Pardubice a končíme,“ posteskl si Jiří Ondrušek.

Zkušený 36letý bek sice nenasbíral v sezoně tolik kanadských bodů jako před rokem, kdy nastupoval s Davidem Krejčím, 26 bodů v 53 duelech je však pěkná vizitka.

I po odchodu megastar do Bostonu a kouče Motáka do Třince to v Olomouci šlapalo. Pomohla i dirigentská taktovka slovenské posily trenérského štábu Borise Žabky.

„Boris nás obránce tlačil do jiného systému – hrát víc ofenzivně, víc na puku. Myslím, že to bylo i poznat. Samozřejmě tam zůstaly i věci od pana Motáka. Určitě jsme nebyli horší,“ ohlédl se Jiří Ondrušek.

Odchody? Je to otevřené

Před rokem David Krejčí a Zdeněk Moták, aktuálně se spekuluje o odchodu tahouna Jana Káni, obránce Tomáše Dujsíka či brankáře Jana Lukáše. Smlouva končí i dalším klíčovým hráčům, nelehké může být udržet třeba i mladíky Bambulu s Navrátilem. Karlu Pláškovi skončí hostování.

„K hokeji to patří. Někdo odejde, někdo přijde. Doufám, že to poskládáme co nejlépe. Já žádné zákulisní informace nemám, uvidíme, jak se sejdeme,“ nechce Jiří Ondrušek předjímat.

Výbornou sezonu má za sebou Jan Lukáš, který díky ní i poprvé nakoukl do reprezentace. Přitom se do formy musel dostávat po operaci s kyčlí a nad jeho starty dlouho visel otazník.

„Ze sezony mám upřímně dobrý pocit. Reprezentace byla překvapení. Zase jsem se podíval, jak to vypadá jinde. Další motivace do budoucna,“ zmínil Jan Lukáš.

Právě on by mohl mít také namířeno ke konkurenci. „Těžko říct. Život je krátký, nikdo neví, co bude zítra, pozítří, kam vás cesty zavedou. Je to všechno otevřené,“ řekl na dotazy novinářů.

Kdo ví, favorita na titul prý mezi zbývajícími celky extraligy má. A Pardubice to nejsou.

„Upřímně ne. Jsou tam týmy, které umí v play-off hrát nepříjemněji než Dynamo. My jsme byli ze čtvrtfinalistů papírově nejslabší, ale myslím, že jsme Pardubice trápili. Mají kvalitní a zkušené hráče, je to jeden z adeptů. Můj favorit to ale není. Mám tam někoho jiného, nechám si ho ale pro sebe,“ uzavřel Jan Lukáš.

Že by budoucí zaměstnavatel?

