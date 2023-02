Tomáš Sršeň

ŘADU ZKUŠENOSTÍ z mezinárodní scény má bývalý hokejový útočník Tomáš Sršeň. Účastník MS 1994, 1995 a ZOH 1994 působil v Severní Americe, Švédsku, Dánsku, Itálii, Dánsku či Norsku.Zdroj: Deník/Martin Dostál

V roce 1994 patřil mezi nejproduktivnější hráče národního týmu na olympijských hrách. Ve smolném čtvrtfinále s Kanadou, které český tým prohrál 2:3 po prodloužení tehdy dokonce dával gól, který mu však rozhodčí pro postavení Martina Hostáka v brankovišti neuznali. „Mrzí mě to dodnes,“ vzpomíná 56letý rodák z Olomouce a bývalý střelec Vsetína, švédského BK Rögle či Havířova, který dvakrát naskočil v NHL za Edmonton.

O to víc jistě Tomáš Sršeň toužil po nominaci na „Turnaj století“. Byl de facto v nejlepších letech, v jednatřiceti měl za sebou životní sezonu, ve Vsetíně měl v základní části bilanci více než bod na zápas a tým v roce 1997 dotáhl sedmi góly a deseti asistencemi v play-off k titulu.

Jistě, v Naganu měly poprvé naskočit i hvězdy NHL, ale… „Takhle to zase nejde brát. Člověk hraje v klubu a snaží se podávat maximální výkony. Každý by samozřejmě měl mít cíle a chce se dostat do mezinárodních zápasů. Pokud se mi dařilo v klubu, tajně jsem doufal, že bych se do nominace mohl dostat. Ale záleží to na trenérech,“ ohlížel se Tomáš Sršeň v obsáhlém interview.

Podobně mu unikla i zlatá Vídeň v roce 1996. Naposledy naskočil v reprezentačním dresu právě během své životní sezony 1996/97.

S Gretzkym se minuli. Sršeň měl smůlu v Kanadě i Lillehammeru

Ladislav Benýšek

Obránce Ladislav Benýšek v dresu Sparty.Zdroj: Deník / archiv

Vše uzavřeme čtveřicí olomouckých „mladíčků“. Dvojnásobný mistr světa i extraligy, v roce 1997 získal na světovém šampionátu ve Finsku první reprezentační medaili. Ladislav Benýšek byl i v roce 1998 součástí národního týmu. V olympijské sezoně si za Česko připsal osm startů.

Právě v ročníku 1997/98 zamířil Benýšek ve 22 letech do zámoří. Už v roce 1994 ho draftoval Edmonton, za který nakonec v NHL naskočil do dvou zápasů. Sezonu ale jinak strávil na farmě v Hamiltonu, odkud to do Nagana přeci jen bylo poměrně daleko.

Benýška to tolik mrzet nemusí. V letech 1999 a 2000 nechyběl u zlatých triumfů Česka na mistrovství světa. A došlo i na větší šanci v NHL. Od sezony 2000/2001 působil v Minnesotě a v nejlepší lize světa dohromady odehrál 161 zápasů. Dodnes je skautem pro Evropu organizace Wild.

„Ozval se mi kamarád, že jeden tým hledá skauta. A náhodou to byla Minnesota, kde jsem dřív hrál. Štěstí. Líbí se mi nezávislost. Svoboda. Nezajímají mě vazby na svazy, kluby, agenty. Jediný, komu se zodpovídám, jsou Wild. To mi sedí,“ řekl Benýšek v nedávném rozhovoru pro Deník.

