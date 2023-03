/FOTO + VIDEO/ Obrovská bojovnost, pak smutek ale i hrdost na výkon proti vítězi základní části. Hokejistům Přerova skončila sezona. Opět před branami semifinále, opět se soupeřem z Vysočiny, opět po vyrovnané sérii se dvěma remízovými výsledky.

Radost fanoušků a hokejistů Třebíče po postupu na ledě Přerova. | Video: Deník/Ivan Němeček

Na rozdíl od loňského čtvrtfinále si Přerované na domácím ledě v prodloužení čtvrtého utkání rozhodující pátý duel nevynutili. S Třebíčí v pondělí padli 2:3 po samostatných nájezdech a celkově 1:3 na zápasy.

„Byl to zápas se vším všudy. Hráčům jsme poděkovali za to, že na ledě nechali všechno. Bylo to dramatické, nezabalili to. Dvě minuty nás dělily od vítězství, které by prodloužilo sérii,“ mrzelo hlavního trenéra Zubrů Roberta Svobodu.

„S respektem k Třebíči, která vyhrála základní část, můžeme říct, že jsme byli více jak důstojným soupeřem. Ani jeden zápas nebyl jasný. Musíme to přijmout tak, jak to je. Třikrát nás porazili a jdou dál,“ uznal kouč na klubovém webu.

S předvedenými výkony proti Horácké Slavii, která bude velkým adeptem na extraligovou baráž proti Kladnu, byl Robert Svoboda spokojen. „Žádná ostuda, vypadnout takhle s Třebíčí,“ ví Svoboda.

Zubři mají po sezoně. Nájezdové drama ovládla Třebíč

Krisl: Měli jsme více sil

V podobném duchu po čtvrtém duelu mluvil i kapitán Zubrů Jiří Krisl. „Byl to opravdu zápas se vším všudy. Prohrávali jsme, vedli jsme. V prodloužení trestné střílení Třebíč, pak my. Mohlo se to přehoupnout na každou stranu. V samostatných nájezdech to bohužel nevyšlo,“ vrátil se nejprve k poslednímu utkání sezony.

Klíčové bylo šťastné vyrovnání Horáků na konci 58. minuty. David Michálek srovnal na 2:2, sám ani pořádně nevěděl jak.

„Ta situace byla složitá. Jejich hráč (Michal Vodný) to vytahoval k modré čáře. Dostalo se to na obránce, ten vystřelil. Posty udělal zákrok vyrážečkou a od hráče se to odrazilo do brány. Víc smůly, než něčeho jiného,“ mrzelo Jiřího Krisla.

Ten dlouho netušil, že po dvacetiminutovém prodloužení v pěti na obou stranách budou následovat samostatné nájezdy. Další prodloužení by se hrálo pouze v pátém zápase.

„Byli jsme na tom se silami lépe než Třebíč. Měla méně hráčů. Já jsem ani nevěděl, že budou nájezdy. Myslel jsem, že se bude hrát do konce. Věřil jsem, že to ubojujeme. Cítil jsem se dobře a tým taky. Možná škoda, že byly nájezdy. Věřím, že fyzicky bychom to zvládli a vyhráli,“ přiznal 37letý obránce.

Rozhodla koncovka i druhý zápas

Co tedy podle Krisla v sérii rozhodovalo? „Trápí nás koncovka celou sezonu. Dávali jsme málo branek. V sérii ale chytali na obou stranách výborně gólmani. Opravdu to nakonec bylo o gólu. Myslím si, že rozhodl možná ten druhý zápas,“ zamyslel se.

„Svoji sílu ukázali ve druhém zápase. Tam byli lepší o dost. Ostatní zápasy byly nadmíru vyrovnané. Stálo je to dost sil, dobře to sami vědí. Je to škoda,“ dodal novopečený táta dcery Valerie.

Zubři v sérii překvapili soupeře úvodní výhrou v Třebíči, kde v prodloužení rozhodl Daniel Indrák o triumfu 2:1. Pak ale přišla prohra 1:3 po velké převaze Horácké Slavie.

„Měli jsme využít situace, že jsme vyhráli na ledě lídra první zápas. To jsme nezvládli. První třetina od nás byla velmi špatná, vlétli na nás neskutečným způsobem. Tohle byla velká škoda,“ má jasno Jiří Krisl.

Zdroj: Instagram/SK HS Třebíč, HC Zubr Přerov

Kromě druhého utkání však přes předčasný konec sezony viděl na čtvrtfinále pozitiva.

„Převládá smutek. Něco řekli trenéři, já taky pár slov. Řekl jsem, že každý se mezi sebou můžeme podívat do očí, protože jsme tam nechali všechno. Každý hráč ze sebe vydal maximum a to je nakonec to nejdůležitější. Ocenili to i diváci, udělali skvělou atmosféru,“ poděkoval kapitán.

Nezapomněl ani na vynikající výkony brankáře Michala Postavy. Mladý gólman byl ve svých 21 letech možná vůbec nejvýraznější přerovskou osobností sezony 2022/23.

„Jednoznačně. Měli jsme to postavené na gólmanech. Michal se toho po konci Michaela Petráska zhostil perfektně. Klobouk dolů před ním ve 21 letech. Můžeme být rádi, že tady je a podepsal smlouvu. Zásluhy jdou z velké části za ním, protože výkony měl naprosto fantastické,“ uzavřel Jiří Krisl.