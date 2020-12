„Teď jsme druzí, ale může to být v lednu úplně jinak. Budeme se snažit být co nejvýš. Tak, abychom se do play-off dostali, a pokud možno ho začínali doma,“ hlásí sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony po sportovní stránce?

Sezona bez diváků je opravdu zvláštní. Ale co se týče výkonů a výsledků, tam můžeme být velice spokojeni. To umístění v tabulce je nadstandard, jsme opět nahoře. I když ta tabulka je hodně vyrovnaná a týmy nemají stejný počet zápasů, spokojenost panuje.

Jste na skvělém druhém místě, před sezonou by tam lidé v tuto dobu čekali spíše třeba Porubu, Vsetín nebo další favorizované týmy. Jste i vy překvapeni?

Myslím si, že se to pořadí ještě bude měnit. Co se týče nás, jsme příjemně překvapeni. Je to složité, nemáme tolik hráčů. Ti pendlují mezi extraligou a první ligou, nemůžeme si dovolit to nějak výrazně doplňovat. Snažíme se to lepit extraligou, kluci pomáhají ve Zlíně a v Kometě, my za to zase máme hráče tady. Parta se tady navíc udělala zase skvělá. Pomohly nám opět výkony gólmanů, systém zase funguje, jak má, a výsledky se dostavují.

Dá se říct, že střídavé starty z extraligy jsou pro Přerov nyní tak trošku spásou? Díky nim jsme zde mohli vidět skvělé hráče, zmíním třeba Filipa Krále.

Je to pravda. V těžké době je super, že tihle kluci jsou v Evropě a nám se podařilo právě Filipem Králem udělat terno. Věděli jsme to ale dopředu. Mě jen mrzí, že jej fanoušci pořádně nemohli vidět naživo. To je hokejista, který si NHL opravdu zaslouží. Předváděl tady neskutečné výkony. Radek Kučeřík je teď na mistrovství světa juniorů. Všichni tito hráči, kteří se tady ukázali, ukazují a možná ještě ukáží, předváděli kvalitu a pomohli nám hodně.

Jste spokojeni s kádrem, který aktuálně mají trenéři k dispozici?

Na tuto dobu a finanční možnosti, jaké máme, teď prostě víc neumíme. Jsou týmy jako Vsetín, Poruba a další, které do toho dávají daleko více peněz než my. A můžou si to dovolit. My to lepíme mladými kluky. Zase jsme hodně omladili, šanci dostávají odchovanci. V tomto jsme spokojení a na to, že máme nejmladší tým v historii první ligy v Přerově a že tým lepíme na každý zápas, jsou výkony opravdu dobré.

Potvrzuje se také kvalita trenérské dvojice Vladimír Kočara – Jakub Grof, souhlasíte?

Patří do toho trenéři Kočara s Grofem, ale i videokouč a trenér brankářů Jirka Sklenář, skills kouč Víťa Černohous nebo kondiční trenér Kuba Fryč. Ti všichni odvádí perfektní práci, nastavují jasná pravidla, jasný systém a hráči to vědí, dodržují. Pohoda v kabině je vidět na každém tréninku a v každém zápase. Kluci, co sem chodí ze střídavých startů z extraligy, si to taky strašně chválí. Doufám, že to vydrží co nejdéle.

Zmínil jste opět skvělou atmosféru v kabině, přitom letos jste asi neměli moc možností vybírat si hráče ještě podle charakteru. Je to díky stálicím typu Romana Pšurného, který nezkazí žádnou legraci?

Samozřejmě. Bez Romana si to ani neumíme představit (směje se). Jsou tady typy hráčů, které jsou tady s námi od začátku a tu pohodu tady mají. Jádro starších hráčů zůstalo. Mladí kluci, kteří přišli letos, do toho zapadli, i když jsme neměli moc času se pídit po charakterech a podobně. Museli jsme to lepit, ale docela jsme to trefili. Pohoda v kabině je důležitá, musí být ale samozřejmě podložena dobrými výsledky.

Co jste vypozoroval na hře Zubrů oproti loňskému ročníku? Nezlepšila se hlavně hra směrem dopředu?

Trenéři se snaží hráče posouvat individuálně. Klademe hodně důraz na individuální tréninky. U některých jde vidět, že pokud pokyny trenérů dodržují, tak se opravdu posouvají. Jednotlivci jsou potom lepší a celek vypadá taky lépe. Je pravda, že jsme v této sezoně zatím neměli nějaký velký výkyv, že bychom nedávali góly. To, myslím si, je ten posun oproti loňské sezoně. Když do toho skvěle zachytají gólmani a máme defenzivu a taktiku výborně nachystanou trenéry, tak to vychází.

Taky se ukazuje přínos rozdílových hráčů. Josef Hrabal také hru hodně pozvedl, souhlasíte?

Pepa je skvělý kluk. Když hráli s Filipem Králem, tak to byla radost sledovat. Myslím, že to byla nejlepší obranná dvojice v celé lize. U Pepy je vidět obrovská profesionalita, prošel si toho spoustu. Na ledě je neskutečně vidět. Myslím si, že jeho osobnost nám pomáhá obrovsky. Jsme rádi, že s námi bude co nejdéle.

Přitom měl už touto dobou být nejspíš někde jinde. Stejně jako třeba Jakub Svoboda. Jak to s těmito hráči vypadá aktuálně?

S Pepou Hrabalem a Kubou Svobodou jsme podepsali smlouvu do konce sezony. S tím, že můžou kdykoliv odejít, protože situace v celé Evropě se může změnit. Do 30. ledna, kdy končí přestupní termín, mají možnost odejít ze dne na den a my jim nebudeme bránit. To samé platí u některých hráčů ze zámoří. Sice se rozjíždí NHL, ale nižší ligy mají problém. Pokud zámořské týmy vyhodnotí situaci tak, že to hráči budou mít lepší v Evropě, tak tady zůstávají. To je i pro nás výhoda.

Naopak perfektně chytající Ondřej Kacetl už si v Přerově nezachytá. Jak to bylo s jeho odchodem do Třince?

My jsme s Ondrou vlastně na začátku sezony ani nepočítali. Do Komety přišel jako trojka, kdyby se někomu z brankářů něco stalo. Probíhala tam jednání, že by si u nás mohl zachytat. Nakonec se tady objevil už v Generali Česká Cupu a bylo vidět, že je to skvělý gólman. Kluci mu věřili, hráli před ním perfektně. Nakonec jsme se s Kometou domluvili, chytal tady s tím, že veškerá práva a finanční záležitosti rozhoduje Brno. Den před jedním ze zápasů nám bylo oznámeno, že jej prodali do Třince. My s tím nic nenaděláme. Ale myslím si, že my i Ondra jsme si to jeho angažmá u nás užívali. Naši mladí brankáři viděli, jak vypadá pravý profesionál. Určitě mu přejeme hodně štěstí a myslím si, že má ještě extralize co dát.

V Přerově se po jeho odchodu okamžitě ukázal Lukáš Klimeš. Bylo to díky reprezentační pauze, nebo jej v dresu Zubrů ještě budeme vídat?

Možné to je. My jsme to s Kometou řešili, že s Ondrou Kacetlem to bylo narychlo. Vztahy a jednání jsou mezi kluby dobré, vycházíme si vstříc, takže jsme se domluvili, že na poslední zápas tady Lukáš bude. Věděli jsme to týden dopředu a připravili jsme se na to. Záleží to na aktuální situaci. Extraliga se hraje třikrát týdně, mají to opravdu našlapané. Ale když ta možnost bude, určitě chceme, aby se tady Lukáš objevil.

Je tady navíc stále možnost střídavých startů zlínského Daniela Hufa?

Je. I Dan Huf má střídavé starty do konce sezony. Ty možnosti v bráně určitě máme. Když navíc naskočil Daniel Dvořák, tak chytal skvěle. Můžeme si vybírat. Uvidíme, jak to bude v extralize, ale my tady máme Dvořku, Martina Holíka a Michala Postavu. V bráně je to v pohodě.

Co na jiných postech? Marodka teď byla rozsáhlá, řešíte nějaké další změny v kádru?

Máme hodně zraněných, ale aktuálně to vypadá tak, že po Vánocích by se mohli vrátit Lukáš Forman, Jan Štefka a Kuba Svoboda. Uvidíme, až se vrátí Martin Ryšavý z reprezentace osmnáctek, jak to bude s jeho cestou do Kanady. Po mistrovství světa dvacítek budeme řešit Radka Kučeříka, jestli bude zůstávat. Máme pak celý leden na to, abychom to buď doplnili, nebo nechali tak. Vše se každopádně odvíjí od finanční situace. My si letos nemůžeme dovolit hazardovat nebo zbytečně utrácet, protože situace je taková, jaká je. Tu sezonu budeme muset přežít a vydržet.

Jaká tedy je ekonomická situace klubu?

Není růžová. Když byla krize, přistoupili jsme všichni na snížení platů. I hráči se k tomu postavili výborně a ta situace možná ještě nastane. Nevíme, co bude po Novém roce. Uvidíme, jak to bude. Ale kluci to ví, s tím jsme do sezony šli, že to musíme vydržet. Myslím, že to pochopili dobře a bojujeme každý zápas aspoň za lidi, co se dívají u obrazovek. Všechny nás mrzí, že tady nemůžou být a mít v této době aspoň radost z hokeje.

Jaké jsou tedy cíle Zubrů, až se sezona zase rozeběhne?

My vždycky chceme play-off, vždycky v něm chceme postoupit co nejdál. Každý má cíl vyhrát poslední zápas v sezoně a my to s trenéry máme takto dané taky. Ta sezona ale bude ještě těžká. Teď jsme druzí, ale může to být v lednu úplně jinak. Budeme se snažit být co nejvýš. Tak, abychom se do play-off dostali, a pokud možno ho začínali doma. Ty cíle jsou veliké, ale uvidíme, jak se nás budou držet zranění, jaká bude finanční situace, jak to bude v extralize se střídavými starty. Vše se bude rozhodovat v lednu a únoru.

První místo je nyní jen dva body vzdálené. Případný postup do extraligy ale asi není na pořadu dne, že?

Asi není. To bychom asi přeháněli. Týmy jako Kladno, Poruba, Slavia, Jihlava, Vsetín mají rozpočty někde jinde a za postupem si půjdou. My jsme ale zase takovým černým koněm a jsem za to rád. Tipovali nás na sedmé až desáté místo. Může se to samozřejmě stát, ale momentálně se držíme nahoře. Při těch problémech je to skvělé.

Co říkáte na údajnou snahu extraligových klubů ještě v této sezoně zrušit právo postupu pro vítěze Chance ligy?

Měnit něco v rozehrané soutěži je úplný nesmysl. My jsme to tady zažili s juniorkou. Tohle je další nesmysl a alibismus extraligových týmů na příští rok. Nelíbí se jim, že by v něm měly padat dva týmy. Je to nesmysl, který nemůže projít. Ne, že by pak byla Chance liga zbytečná, ale zůstala by soutěží s úplně jinou hodnotou.