Juniorka Zubrů žije. Záchranu přiblížily výhry nad Hradcem

/FOTO + VIDEO/ Pokud by padli, byl by konec, Přerov by nejspíš opět byl od příští sezony bez extraligy juniorů. Jenže mladí Zubři zabrali, ve čtvrtek i v sobotu urvali těsnou výhru nad Hradcem Králové, a v případě čtvrtečního domácího vítězství nad Olomoucí, se mohou před závěrečným kolem posunout mimo sestupovou příčku. „Povedl se nám malý zázrak,“ řekl po sobotním domácím triumfu 1:0 hlavní kouč přerovské juniorky David Kudělka.

Hokejová DHL Extraliga juniorů, skupina o záchranu: HC Zubr Přerov - Mountfield HK (1:0) | Video: Deník/Ivan Němeček