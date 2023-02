Pro sebevědomí do závěru základní části tak šlo o klíčový duel, do kterého Hanáci šli bez zdravotně indisponovaného kapitána Jiřího Ondruška. Díky mohutnému závěru nakonec utkání zvládli otočit z 0:2 na 3:2 a zaslouženě brali tři body.

„Po nepovedených výsledcích kluci takto zabrali a dokázali to otočit. Ukázalo to velkou sílu kabiny, které bychom chtěli využít v závěru sezony,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Olomouce Boris Žabka.

Studená sprcha

„Chceme vyhrávat a dostat se zpátky do elitní čtyřky,“ hlásil odhodlaně před zápasem útočník Jakub Navrátil. Jenže už v čase 1:08 předvedl povedenou akci jihlavský veterán ve službách Motoru Čachotský, předal kotouč Valskému, který z první překonal Lukáše.

„Po posledních výsledcích jsme do zápasu chtěli vstoupit co nejlépe, což se nám paradoxně nepovedlo. První třetina nám vůbec nevyšla. Těžko říct, jestli jsme byli přemotivovaní,“ kroutil hlavou Boris Žabka

Kohoutům nešla upřít snaha, jenže pak přišel faul Klimka a Lukáše v přesilovce podruhé prostřelil Zdeněk Doležal. Do prostředního dějství pak trenéři domácích do brány pustili Branislava Konráda.

„Chtěli jsme co nejdříve udělat impuls do kabiny. Trošku jsme přeházeli sestavu,“ zmínil asistent hlavního kouče Tomajka.

Šanci snížit měla Mora nejprve v přesilovce, po střele Švrčka ale kotouč skončil na tyči a za zády Hrachoviny, v bráně se však ocitl při pokusech o dorážku pouze Jakub Navrátil.

V další početní výhodě ještě v obrovské šanci neuspěl Nahodil, náhradní kapitán ale poté v čase 33:17 přeci jen zavelel k velkému obratu. Ten nemusel nastat, kdyby chvíli před druhou sirénou nenastřelil Pech pouze tyč Konrádovy klece.

„Nastartoval nás první gól. Pak nás hnalo domácí publikum, kluci udělali maximum, abychom to otočili. Moc si vážíme toho, že to vyšlo, velká pochvala do kabiny,“ vzkázal Boris Žabka.

Ve třetím dějství Olomouc přeci jen stupňovala svou převahu. Lukáš Klimek srovnal sedm minut a dvacet sekund před koncem.

Ještě jeden? Vyhověl Bambula

Vzápětí si aktivní Káňa hrající ve speciálním dresu k charitativnímu projektu O kapku lepší hokej vykoledoval faul. Plecharéna burácela: „Ještě jeden.“

Vyslyšel ji kdo jiný než Jan Bambula, který po výborném pasu Pláška využil přesilovku, vstřelil vítězný gól a dobře se navnadil na svůj potenciální druhý start za národní tým.

Díky reprezentační pauze si kohouti odpočinou dlouhých deset dní, ve středu 15. února nastoupí na ledě Vítkovic.

HC Olomouc – HC Motor České Budějovice 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Nahodil (Knotek, J. Káňa), 53. Klimek (Kusko, P. Musil), 55. Bambula (Plášek ml., Navrátil) – 2. Valský (Čachotský, Štencel), 20. Doležal (Pech, Percy). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 3 863.

Olomouc: Lukáš (21. Konrád) – Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, T. Černý – J. Káňa, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Rutar, Anděl, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

České Budějovice: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Bindulis, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Doležal, M. Toman, Dzierkals – V. Tomeček, Raška. Trenéři: Čermák, Novotný a Fousek.