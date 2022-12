OBRAZEM: Dvě krásné kombinace a nula Konráda. Mora skolila Bruslaře!

To si vynutilo reakci olomouckého vedení, které na měsíc přivedlo stejně jako v minulé sezoně mezi tři tyče Jakuba Sedláčka. Ten původně přiznal, že by v týmu případně rád zůstal, nyní už však chytá za Banskou Bystrici. Po vypršení dohody s kohouty Sedláček musel žít v nejistotě.

„Taky jsem to zažil asi před deseti lety, není to nic příjemného. Jsem rád, že tam má smlouvu do konce sezony. Viděl jsem, že hned vychytal hned první vítězství. Věřím, že se mu bude dařit a držím mu palce. Zase nám hodně pomohl,“ vzkázal Konrád domů na Slovensko.

Ještě více ale Moře pomáhal Jan Lukáš. Ten si svými výkony jasně řekl o definitivní smytí role věčné dvojky právě za Konrádem. Aktuálně má Lukáš nejvyšší úspěšnost zásahů mezi všemi gólmany extraligy.

Lukáš? Chytá fantasticky!

„Chytá fantasticky, získal spoustu bodů, proto jsme tam, kde momentálně jsme. Jsem rád i za něj. Můžeme zaskočit jeden za druhého, což je super,“ uvědomuje si Branislav Konrád.

Držitel bronzu z poslední olympiády po svém návratu naskočil do dvou utkání po sobě. Bude častěji do klece muset pouštět Jana Lukáše? Český brankář prožívá vskutku fantastickou sezonu a konkurence na Hané by se tím pádem měla zvýšit.

„Navzájem se podporujeme. Konkurence tam musí samozřejmě být, každý gólman chce jít do brány. Ta je jen jedna. Je na trenérech, jak se rozhodnou,“ řekl populární „Braňo“.

Realizační tým Olomouce v čele s trenérem brankářů Martinem Pruskem každopádně má v tomto směru příjemné starosti. I proto Mora nadále může pomýšlet na nejvyšší patra tabulky, vyprázdnit by se navíc po reprezentační pauze měla i marodka.

„Ještě bychom to mohli vylepšit venku, tam nám to v poslední době trošku skřípe. Měli jsme ale ty zápasy dobře rozehrané. Někdy to tak je. Věřím, že přes reprezentační přestávku se dáme do kupy a už nás bude konečně dost,“ uzavřel Branislav Konrád.