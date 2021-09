Comeback po 15 letech totiž osladil gólem a také dvěma týmovými body, které Hanákům proti silné Mladé Boleslavi vystřelil Jan Knotek. Největší ovace ale sklidil ten, na kterého se všichni těšili nejvíc. „Dááávid Krejčí“ neslo se tribunami po závěrečné siréně.

Po chvilce čekání se fanoušci dočkali. Megahvězda pokorně tleskala aplaudujícím tribunám. Jak moc mu na Olomouci záleží, ukázal poplácáním na logo uprostřed dresu.

„Úplně super! Strašně si toho cením. Byl to jeden z důvodů, proč jsem sem vracel. Věděl jsem, že lid tady umí udělat takovou kulisu. Bylo to fakt výborné, musíme vyhrávat pro lidi dál, abychom zažívali takové oslavy,“ rozplýval se po vítězství 3:2 po prodloužení.

Ovace si zasloužil nejen kvůli svému jménu. Během zápasu ukázal, co v NHL a hlavně Boston Bruins ztratili. Klid na holi, rozvaha, neskutečný přehled ve hře.

„Člověk až žasne, na jakou úroveň se může hokejista dostat,“ smekl klobouk Jan Knotek, který v prodloužení obhazovačkou tak trochu á la David Krejčí utkání rozhodl.

? Dlouho to netrvalo – DAVID KREJČÍ ve svém prvním zápase po návratu do #TELH dává první gól! ? @hcolomouc tak srovnává na 1:1.#OLOvMBL pic.twitter.com/MXAoF8StbS — Tipsport extraliga (@telhcz) September 10, 2021

Krejčího hlavní moment přišel 21 vteřin po startu druhé části. Šikovnou tečí přizvedl ránu Jiřího Ondruška a puk se převrtěl přes beton brankáře Krošelje. „Náhoda, někdy to tam padne, někdy ne,“ smál se.

Se svým výkonem ale nebyl maximálně spokojený.

„Doufám, že to bude lepší a lepší. Dlouho jsem nehrál, zápasová fyzička mi chybí,“ řekl. Na to, že si v přípravě nestřihl ani jeden zápas, odehrál velmi slušnou porci – 22 minut a čtyři vteřiny k tomu.

„Nepřišlo mi, že by nemohl,“ usmál se na tiskové konferenci trenér Mory Jan Tomajko. „Mám rád, když hraju všechny situace,“ uvedlo číslo 46, které hrálo přesilovky i oslabení.

„Je to hráč, který když to bude chtít hrát, tak to zkrátka hrát bude,“ dodal Tomajko.

Ačkoliv lidi z tribun nejupřeněji hltali právě Krejčího vyšívání, nezapomněli ani na Branislava Konráda. Zraněnou jedničku vyvolávaly tribuny hned několikrát. Jeho náhradník Jan Lukáš si ale vedl znamenitě, kryl 37 z 39 střel. „Jsem za Honzu rád,“ těšilo Krejčího.

Co ho těšilo nejvíc? Dva body do tabulky. Mora je proti nadupaným Středočechům urvala navzdory tomu, že dvakrát prohrávala.

„Boleslav má kvalitní tým i systém. Řekli jsme si, že se musíme víc tlačit do brány, protože jinak to proti takovým soupeřům nejde,“ popsal, co na Boleslav platilo.

První zápas, první gól. Dva body do tabulky. Bostonská legenda opět bude muset sáhnout do kapsy.

„Zápisné bylo a bude i po zápase. Snad už mě teď kluci nechají na pokoji,“ rozesmál novináře a šel si z unavených nohou vyzout brusle.

„A v neděli zpátky do práce,“ zmínil. Do akce půjdou Kohouti ale až v úterý, znovu doma hostí Plzeň.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:2p (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Krejčí (Ondrušek, J. Káňa), 55. Švrček (J. Knotek), 64. J. Knotek – 6. Claireaux (Kotala, J. Dufek), 55. Claireaux (P. Kousal, Ševc).

Rozhodčí: Mrkva, Kika – Ledrová, Rokos. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4502.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, J. Káňa – V. Tomeček, Nahodil, Klimek – Navrátil, J. Knotek, Ostřížek – Olesz, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Zdeněk Moták a Jan Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk (A), D. Moravec, Šidlík – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Radim Rulík, Pavel Patera.