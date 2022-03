Za prvé musím říct, že Koloušek (Petr Kolouch, pozn. red.) s Vojtou (Tomečkem, pozn. red.) dobře bruslili a donutili Vítkovice faulovat. Bez nich by to pět na tři nebylo. Vzali jsme si time-out, abychom věděli, co a jak. Samozřejmě to trénujeme, ale tentokrát nehrál Lukáš Nahodil, tak to bylo trochu pozměněné. Vyšlo to ale tak, že Knoťar (Jan Knotek, pozn. red.) vyhrál buly, já jsem zvedl hlavu, před sebou nikoho neviděl, tak jsem udělal dva kroky do středu a zkusil jsem to vystřelit. Jsem rád, že to vyšlo.

Dvakrát jste vedli, ale v obou případech Vítkovice doskočily. Jaký to byl zápas?

Na psychiku to bylo určitě těžké, když dvakrát srovnaly. Nebyla to žádná sranda. Je ale prostě super hrát to play-off doma – plný stadion, lidi nás hnali dopředu. Teď musíme dobře zregenerovat a nachystat se na další zápas.

Vítkovický vzdor uzemnil Krejčí. Mora bude v úterý útočit na postup!

Jak jste před zápasem vnímali zprávy o tom, v jakém stavu je vítkovický kádr?

To šlo kolem nás.

Jste krok od postupu. Jak k tomu v úterý přistoupit?

Poslední krok bývá ten nejtěžší, Vítkovice budou hrát o všechno. My nechceme jet zpátky do Vítkovic. Bude to určitě těžké, musíme dobře zregenerovat a nachystat se na to.

V sérii zatím velmi dobře hrají mladíci Jakub Navrátil, Michal Kunc a Jan Bambula. Jak vidíte jejich sezónní progres?

Hrají fakt suprově. Nemají to jednoduché, protože to nejsou zrovna největší hráči, ale nebojí se toho. Jdou tam, dohrávají souboje. Bruslí jim to a dávají nám hodně energie. Doufám, že to tak bude pokračovat dál. Hlavně tady doma je to důležité, fanoušci to vidí, jsou víc nahlas a i my ostatní z toho pak tu energie bereme.

Ve Vítkovicích vám neustále stál za zády Kanaďan Samuel Bitten, tentokrát už to nebylo tak intenzivní, že?

Myslím si, že tak do poloviny zápasu zase jezdil kolem mně. Ale je to tak, jak to je. Musím se s tím nějak srovnat a myslím, že to tentokrát bylo lepší než ve Vítkovicích. Samozřejmě pomáhá, že tu máme druhé střídání, takže párkrát jsme tam s ním nebyli. Ale důležité je vítězství, takže ať si se mnou jezdí, jak chce. Když budeme vyhrávat, tak mi to vadit nebude.

Autor: Denis Manina