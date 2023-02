DALŠÍ DÍRY V SESTAVĚ

Na absence se vymlouvat nechtěl. Ale ať je to jak chce, aktuální marodka v šatně Mory je prostě znatelná. Oficiální facebooková stránka Kohoutů před zápasem v Brně hlásila, že mimo hru je devět hráčů základní sestavy. Oproti zápasu s Hradcem Olomouci na jihu Moravy chyběli navíc Jan Káňa a Pavel Musil. „Ještě těsně před zápasem nám vypadli dva hráči, takže jsme trošku lepili sestavu,“ uvedl Tomajko.

Tentokrát však přes porážku a další nulu v kolonce vstřelených gólů tak přísný nebyl. „Musím říct, že jsme neodvedli špatný výkon, bohužel jsme nedali gól, šance jsme si vytvořili. Nemůžeme hráče nějak kritizovat, musím říct, že jsme to odehráli lépe než minulý zápas, který jsme prohráli 0:4,“ porovnával výkony olomoucký kouč.

KONRÁDOVA CHYBA

Ztráty v sestavě ale byly znát, ani proti Kometě to nebylo úplně ono. A když to nejde, tak to prostě nejde. Při prvním vyloučení zápasu měla přesilovku k dispozici hostující Mora. Výsledek? Gól v oslabení v podání Jakuba Fleka. Nenápadným bekhendovým nahozením od mantinelu překonal Branislava Konráda, který se musel červenat. „Dali jsme šťastný gól při oslabení, který nás trošku uklidnil,“ nechal se slyšet Jaroslav Modrý, brněnský asistent hlavního trenéra Patrika Martince.

I když olomoučtí byli o poznání aktivnější než před dvěma dny na svém ledě (proti Hradci vystřelili 16krát, proti Brnu 27krát), nic z toho nebylo. I další branky střílela Kometa. Na startu druhého dějství hráli Hanáci minutu ve třech, čehož domácí díky Radku Koblížkovi – i když už v přesilovce pět na čtyři – dokázali využít. O deset minut později zásluhou trefy Tomáše Vincoura to bylo už 3:0 pro Kometu. Po zbytek duelu už se skóre neměnilo. „Kometa využila šance, které měla, hlavně gól na 3:0 nás trošku dorazil,“ uznal Tomajko.

Mora tak stejně jako na konci listopadu nedala v Brně ani gól a s Kometou prohrála i čtvrtý duel v sezoně. Navíc neskórovala podruhé za sebou. Navzdory tomu zůstává i dál na sedmém místě, které zaručuje začátek předkola play-off na svém ledě. Kometa už má ale stejně bodů (69), deváté Karlovy Vary jen o dva body méně.

DOHRÁVKA NA SPARTĚ

Oproti svým soupeřům mají Hanáci výhodu jednoho zápasu, ten budou dohrávat v úterý na ledě Sparty. Tam to opět nebude žádný med. Pražané totiž v posledních osmi zápasech prohráli jen jednou.

HC Kometa Brno – HC Olomouc 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Flek (Vincour), 25. Koblížek (Holík, Strömberg), 34. Vincour (Ščotka). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Axman, Lederer. Vyloučení: 5:6, navíc Kučeřík (Brno) a Švrček (Olomouc) 5 minut za bitku. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 6 548.

Brno: Furch – Ďaloga, Fajmon, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Zbořil, Koblížek. Trenéři: P. Martinec, Modrý, Horáček a Otoupalík.

Olomouc: Konrád – Rašner, Dujsík, Švrček, Galvas, Řezníček, T. Černý, Mareš – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz, Knotek, Bambula – Klimek, Strapáč, Menšík – M. Tomeček, Kučera, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

AUTOR: DENIS MANINA