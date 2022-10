Už po minutě a 13 sekundách hry šli kohouti do vedení. Navrátil našel Lukáše Klimka, který nedal přesouvajícímu se Brízgalovi šanci.

„Krásná akce, říkal jsem Navrcovi, že to je do Zlaté helmy. Vytáhl puk, vyměnili jsme si to a ještě mi kotouč dal do prázdné. Byl to obrovský nakopávač, nakonec to i rozhodlo zápas, velká pomoc,“ byl spokojen Klimek.

Následovala přesilovková trefa Jana Káni a domácí vedli v čase 3:39 už 2:0.

Hosté poté sice ožili, Plekancův gól neplatil, puk přešel brankovou čáru příliš pozdě. To už Mora hrála přesilovku pět na tři, kterou po 21 sekundách druhé třetiny využil Jakub Orsava po dalším povedeném pasu Jakuba Navrátila.

Plejáda vyloučení na obou stranách poté pokračovala, Rytíři ale nedokázali využít ani čtyřminutovou početní výhodu. „Ve druhé třetině hra ztratila tempo a ve třetí pak bylo těžké se do toho dostat,“ zmínil Jan Tomajko.

A protože Konrád byl opět k nepřekonání a kladenský Dotchin po napadení Káni vyfasoval za bitku trest na pět minut plus do konce utkání, třetí třetina už byla spíše formalitou.

Švrček ztrestal Plekance

To nejzajímavější se tak stalo v jejím samotném závěru. Plekanec zbytečně atakoval Orsavu, kterému pak z ledu museli pomoct spoluhráči. Přišla pomsta, Švrček pěstně bývalému forvardovi Canadians vše vysvětlil.

„Viděl jsem, že Pleky ho trefil zadkem, nebylo tam žádné koleno, žádný chtěný faul,“ pokrčil rameny kladenský kouč Otakar Vejvoda mladší. „Bylo to sice zadkem, ale bez puku,“ oponoval mu na tiskové konferenci po utkání Jan Tomajko.

Po utkání si musel Tomáš Plekanec vyslechnout ohlušující pískot a ne zrovna přívětivé skandování olomouckých příznivců. Podle serveru iSport.cz dokonce v útrobách plecharény došlo na ostrou výměnu názorů mezi Jaromírem Jágrem a Tomajkem. Jágr měl olomouckému trenérovi vyčinit, že Švrčka na Plekance poslal.

Důležité ale je, že Moře patří s 16 body a zápasem k dobru čtvrté místo tabulky. A Kladno neskórovalo tři zápasy.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

HC Olomouc – Rytíři Kladno 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klimek (Navrátil), 4. J. Káňa (Bambula, Strapáč), 21. Orsava (Navrátil, Nahodil). Rozhodčí: Kika, Hradil – Hlavatý, Axman. Vyloučení: 8:6, navíc Švrček (Olomouc) a Dotchin (Kladno) do konce zápasu. Využití: 2:0. Diváci: 4 736.

Olomouc: Konrád – Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava, Strapáč, J. Káňa – Nahodil, Klimek, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kucsera, Anděl, Kusko. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka – Brodecki, Plekanec, Melka – Zikmund, Klepiš, Beran – Kubík, Filip, Procházka – Bláha, Indrák, Machač. Trenéři: Burger, Vejvoda a Mach.