„Jsme hlavně šťastní za dva body a za to, že jsme se za stavu 3:4 dokázali vrátit do zápasu. Braňo vychytal jejich skvělé střelce. Na nás už bylo, abychom dali více gólů, než oni,“ usmíval se Nahodil.

Pamatujete? Vítkovická (ne)viróza před třetím a čtvrtým utkáním předkola, místo skloňované „juniorky“ příjezd A-týmu Ridery do Olomouce, obrat v klíčovém čtvrtém střetnutí a nakonec těsná prohra Mory 2:3 na zápasy.

Jedinečný „Krejčího“ ročník Olomouci v závěru zhořkl a kohouti tak v prvním vzájemném soutěžním utkání po březnové anabázi měli Ostravanům co vracet. I proto mělo malé moravské derby od začátku do konce pořádné grády a skvělou kulisu.

Mora se musela obejít bez stěžejního obránce Černého či útočníka Knotka, z jihlavské výpomoci se vrátil nabuzený Matouš Menšík, který však měl místo ve třetí formaci vedle Kunce a Bambuly. První lajna? Stejně jako v předešlém kole v Budějovicích ve složení Káňa, Musil, Orsava.

Vzadu nechyběl nejlepší gólman soutěže Branislav Konrád s nevídanou předzápasovou úspěšností jedné inkasované branky na zápas. A v úvodu měl i štěstí, zazvonila za ním tyč. Na druhé straně tak mohl při signalizované výhodě najít Švrček před bránou Lukáše Klimka, který dal svůj první gól v sezoně.

Olomoucký útočník tak mohl pocítit osobní odvetu po potyčce s vítkovickým tahounem ofenzivy Lakatošem ve druhém zápase předkola play-off. Klimek tehdy vyfasoval po ostrém faulu trest na pět minut a do konce zápasu, následovala i stopka pro následující duel.

Ještě větší radost pak v plecharéně propukla, když si hosté na začátku prostředního dějství nepohlídali rychle najíždějícího Bambulu. Toho našel Adam Rutar a plecharénou se nesly chorály. Předčasně.

Vítkovice totiž soupeře a olomouckou část z 4884 diváků zchladily v přesilovce, poprvé se trefil Roberts Bukarts. Ve 36. minutě se pak začínalo od začátku po další přesné ráně v početní výhodě, jejím autorem byl Dominik Lakatoš.

Před euforií Nahodilovo vyloučení

O chvíli později pak Nahodil po krásném posunutí Navrátila orazítkoval tyčku a svým tělem i gólmana Stezku, za což šel na trestnou a sebral domácím přesilovku.

„Tam to jde asi trošku za mnou, bylo to zbytečné vyloučení. Klukům jsem se omlouval a doufám, že jsem to odčinil potom těmi nájezdy,“ řekl Lukáš Nahodil.

Mrzet to ale kohouty nemuselo. Při hře ve čtyřech upláchl hostům Menšík a kapitán Ondrušek z dorážky vrátil Moře vedení.

Pár sekund poté slavili olomoučtí fanoušci počtvrté, avšak podruhé poněkud předčasně, střelu Škůrka zastavila tyč.

Ve třetí třetině se domácí chtěli soustředit na zadní vrátka a chvíli to vypadalo, že se jim bude dařit je včas zaklapnout. Když ale ve 47. minutě ujížděl Fridrich sám na Konráda, šlo spíše o ruční brzdu v podání Kuska. Následovalo proměněné trestné střílení Bukartse. Slovenský gólman Mory poprvé v sezoně inkasoval potřetí v jednom zápase.

Nejprve obrat Vítkovic

Obrat dokonali Vítkovičtí v další přesilové hře, kdy se (i bez zraněného krajana Muellera) dokázal prosadit Američan Peter Krieger. Jenže Mora se nechtěla vzdát, závěrečný nápor umocnila více než tři minuty před koncem hrou bez brankáře a byl to Jakub Orsava, kdo poslal krásný mač do prodloužení.

Také to se neslo ve stejně strhujícím duchu jako celé střetnutí, tahle podívaná jako by měla trvat co nejdéle. Rozhodla ji tak až desátá série samostatných nájezdů, ve kterých se dvakrát prosadili vítkovičtí Fridrich a Marosz i olomoucký Michal Kunc. Hrdinou dovednostní disciplíny se však stal třígólový Lukáš Nahodil.

„Přemýšlel jsem o jiných věcech, než že musím dát. Martin Prusek nám řekl, co by na něj (Stezku) mohlo platit. Zkusil jsem to a padlo to tam,“ popisoval Nahodil.

Mora tak v sedmi úvodních kolech extraligy nasbírala skvělých 13 bodů, to navíc odehrála jen šest utkání kvůli odloženému duelu na ledě Karlových Varů.

„Je to tím, že jsme výborná parta. Kolektiv je tady fantastický. Všichni padáme po hubě, Honza Švrček dnes zblokoval střelu břichem. To je neskutečná obětavost, za kterou tým jde a vrátí se nám,“ zmínil 34letý forvard.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 5:4sn (1:0, 2:2, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Klimek (Švrček, Nahodil), 23. Bambula (Rutar, Kunc), 39. Ondrušek (Menšík), 58. Orsava (Nahodil, Káňa), rozh. náj. Nahodil – 27. Bukarts (Mikuš, Lakatoš), 36. Lakatoš (Mikuš), 47. Bukarts (TS), 54. Krieger (Kalus, Lakatoš). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:3. Diváci: 4 884.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kusko, Anděl, Strapáč. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Prčík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Kalus, Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Dej – Lednický, Chlán, Maciaś. Trenéři: Holaň a Philipp.