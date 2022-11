„Nezačali jsme dobře, první třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. To dnes rozhodlo zápas,“ hodnotil trenér Olomouce Jan Tomajko.

VIDEO: Kohouti vyrazili do Varů. Raději i s rolbou!

Už prostředním dějství se domácí dostali do vedení 3:0 a na žádné drama to nevypadalo. Studenou sprchu připravil kohoutům už v čase 2:45 Martin Kohout. Ve druhé třetině stejný využil Tomáš Redlich chyby v olomoucké rozehrávce a druhý gól Kohouta znamenalo luxusní náskok Energie do třetí části.

Jenže Mora nic nevzdala, Sedláčka v bráně vystřídal Lukáš. Pomohla dorážka Jana Bambuly na konci 46. minuty a šťastný gól Petra Strapáče, nebo spíše vlastenec bránícího Huttuly, od kterého se nahození olomouckého forvarda odrazilo do sítě.

Rázem to bylo 3:2 a Hanáci zčistajasna sahali po bodech. Dvanáct sekund před koncem navíc fauloval Dlapa a Mora měla v posledních momentech utkání obrovský tlak. Vyrovnání nedopustil výborný Lukeš v karlovarské kleci. Energetici se tak z vítězství radovali po čtyřech porážkách v řadě.

„Ve druhé třetině jsme se zlepšili, ale inkasovali jsme dva góly. Ve třetí části jsme s tím chtěli něco udělat, ale bohužel se nám nepovedlo vyrovnat. Dokázali jsme dát dva góly, třetí tam byl na vlásku, ale první třetinou jsme urazili štěstí,“ doplnil Jan Tomajko.

Další těžké utkání odehrají kohouti v pátek na ledě Vítkovic (17.00).

Zadarmo na hokej? Mora obdaruje fanoušky, kteří pomáhají

HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Kohout (Redlich, Jiskra), 23. Redlich (Kohout, Jiskra), 37. Kohout (Havlín) – 46. Bambula (Knotek), 49. Strapáč. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Gerát, Špůr. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 2 729.

Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán, Havlín, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Bernad, Sapoušek, Kružík. Trenéři: Bruk, Skuhravý a Šik.

Olomouc: Sedláček (od 41. Lukáš) – Ondrušek, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – Rutar, J. Káňa, Nahodil – Kunc, Kusko, Knotek – Bambula, Anděl, Menšík – Navrátil, Olesz, Strapáč – Mácha. Trenéři: Tomajko a Žabka.