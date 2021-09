Nadšená plecharéna sledovala během duelu jeho klid, rozvážnost, přehled i milimetrové přihrávky. Zkrátka Krejčí, jak jej fanoušci znají z Bostonu, kde by klidně mohl hrát třeba druhého centra. „Teď už to bude jen a jen lepší,“ nebyl po zápase stoprocentně spokojen.

Máme se na co těšit.

Jaké máte pocity po prvním utkání doma, navíc vítězném?

Tahle atmosféra nám chyběla už dlouho. Jsem hlavně moc rád za vítězství.

Jak těžce se výhra rodila?

Soupeři jsou rychlí, mají dobrý systém, nebylo to jednoduché. Řekli jsme si, že máme tlačit do brány a tak padly dva vyrovnávací góly. Proti dobrým týmům budeme muset dávat takové škaredé góly.

Jak jste spokojen s vlastním výkonem?

Doufám, že to teď bude jen lepší a lepší. Dlouho jsem nehrál a chybí tam zápasová fyzička. Na tréninku je to dobré, ale v zápase ještě potřebuji zlepšit timing. Jde vidět, že jsem nehrál zápasy. Ale teď už to bude jen lepší a lepší.

Co říkáte na atmosféru v plecharéně?

Úplně super! Já si toho strašně moc cením. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se vracel, vím, že tady lidi umí udělat dobrou kulisu. Dnes to bylo výborné. Já jen doufám, že budeme dál vyhrávat, hlavně na domácím ledě, abychom to, co se tady děje po zápase, zažívali často.

Jak velký byl rozdíl mezi hokejem v NHL a v extralize?

Tohle se těžko po prvním zápase popisuje. Dnes přijel dobrý tým, loni prohrál až v sedmém zápase proti mistrovi. Dobře bruslí a měl už něco odehráno v Lize mistrů, šlo to poznat. Moc si toho ceníme a doufáme, že vítězství nad takovým týmem nás nakopne.

Jak byste popsal svůj gól?

Náhoda (smích). Řekli jsme si, že se musíme víc tlačit do brány a někdy to tam padne, někdy ne. Samozřejmě jsem byl rád, že to tam padlo, ale moc se to nestává. Někdy to tam prostě leží a doklepne to tam příště třeba někdo jiný.

Jak se vám líbila spolupráce s Janem Káňou a Lukášem Kucserou?

Bylo tam dost hezkých věcí, ale samozřejmě se musíme sehrávat dál. Musíme hodně komunikovat v kabině a na střídačce. Zítra si oddechneme a v neděli zpátky do práce.

Hrál jste přesilovky, oslabení. Jak jste byl spokojen v tomto ohledu?

Já mám rád, když hraji všechny situace. Měli jsme tam docela dost hezkých akcí na přesilovkách. Pár dobrých střel ze stran nebo od vrchu od Jirky Ondruška. Takové střely tam padají hodně. Dneska ne, ale když na tom budeme pořád pracovat a dělat ty správné věci, co jsme si řekli před zápasem, je to jen otázka času.

Měl jste tady rodinu?

Jo, bylo tady hodně lidí. To je další z velkých důvodů, proč jsem se vracel. Hrát před rodinou. Oni mojí kariéře obětovali strašně moc, tohle je takové moje splácení lidem, co mě podporovali.

Jan Lukáš zaskočil za zraněného Konráda a předvedl výborný výkon, souhlasíte?

Samozřejmě, ztratit gólmana, ještě takhle, jak se to stalo, to není nic příjemného. Ještě kluky moc neznám, ale z tréninku vidím, že jsou to dobří gólmani. Hlavně se mi líbí, že se na trénincích snaží a nic nevypustí. Jsem za Honzu moc rád, oni prostě všichni makali a nic nevypustili. Takhle olomoucký tým znám, prostě to ubojuje. To jsme dnes udělali.

Říkal jste, že se do toho dostáváte. Ze začátku ještě nejely nohy?

Jo i ne. Nestihl jsem hrát přípravné zápasy. Bohužel se něco stalo a nebyl jsem úplně připravený. Jsem rád, že fyzioterapeuti mě dali dohromady a mohl jsem dnes nastoupit. Teď už to bude jen lepší a lepší.

Všímal jste si v ochozech dresů Bostonu Bruins?

Spíš jsem se soustředil na zápas a vnímal fanoušky, jak fandili. Že bych se koukal do hlediště, to ne. Samozřejmě ale vím, že tady je hodně fanoušků, že já mám hodně fanoušků. Strašně moc si toho cením. Jsem moc rád, že jsem zpátky. Doufám, že to bude klapat a užijeme si to.

A choreo pro vás jste viděl?

Jo, super. V NHL je to trošku jiná atmosféra. Tady se jede celý zápas.

U prvního gólu za Moru vám asistoval Jirka Ondrušek, váš bývalý spolužák. Trošku symbolika?

S Jirkou jsme byli hodně na ledě. On je výborný hráč. Strašně se zvedl od té doby, co jsem ho viděl naposledy. Ale to bylo v deváté třídě (úsměv). Hraje s přehledem, je dobré ho mít tam vzadu.

Během buly jste si párkrát stěžoval rozhodčím. Na co?

Trošku si na to musím zvyknout. Ten druhý, co jde na led, se v NHL musí alespoň dotknout ledu. Tak se naučíš ten timing. Ten Francouz (Claireaux, pozn. red.) hraje dobře buly, ale nelíbilo se mi, že tam u toho padá na led. Ale já se taky snažím podvádět. Od toho tam jsem, abych upozornil rozhodčího, aby si toho všiml. Na druhou stranu, hraje to dobře, když mu to vychází.

Bude další zápisné za vstřelenou branku?

Bude, ano. Už bylo i před zápasem. Tak snad mě kluci už nechají na pokoji (úsměv).