V přípravě dostává prostor v první formaci i přesilovkách. V posledních dvou duelech měl na centru Lukáše Nahodila. V sezoně by ale klidně vedle sebe mohl mít jiné eso. Olomouc nedočkavě vyhlíží návrat hvězdného Davida Krejčího z Bostonu. „Byl bych blbec, kdybych řekl, že bych tohle nebral,“ směje se 22leté křídlo.

„Nevím ani, co na to mám říct,“ kroutí hlavou. „Budu ho sledovat na tréninku, na zápase a budu se od něj učit. To je asi jediné, co můžu,“ dodal.

Už aby se vítěz Stanley Cupu z roku 2011 na trénink dostavil. Přípravu Mory to bezesporu okamžitě posune na jinou úroveň. Jakub Navrátil si během ní dává hlavně pozor na rameno, které mu málem sebralo celou minulou sezonu.

„Pořád to rameno cvičím. Není to pořád na sto procent uzdravené, ale pořád to rozhýbávám. Příprava je jinak stejná, možná víc bruslíme, ať jsme na tom fyzicky dobře,“ popsal rodák z Hranic.

Během posledního přípravného utkání s Pardubicemi prý nepozoroval žádné problémy. „Cítil jsem se dobře, i když led tady není úplně ideální. Na to se ale nechci vymlouvat,“ zmínil.

Byl také u jednoho z gólových momentů, chvíli to dokonce vypadalo, že přesilovkovou ránu Tomáše Dujsíka od modré tečoval právě on. Šlo ale o čistý průstřel.

„Hodil jsem to nahoru a jenom jsem se modlil, ať mě Dujsa netrefí, protože má bombu jako svině. Propálil to on, netečoval jsem,“ kroutil s úsměvem hlavou.

Mora nakonec uhrála první pomyslný bod v přípravě, žádné nadšení ale po utkání nepřevládalo. „Je to škoda. Měli jsme ten zápas zvládnout v základní hrací době. Určitě jsme na to měli. Udělali jsme blbé chyby a byli za ně potrestáni,“ ohlédl se Jakub Navrátil.

Velkým pozitivem byl každopádně návrat fanoušků do tribun „plecharény“. „Za diváky jsem strašně rád. I když jsem toho minulou sezonu moc neodehrál, tak chyběli. Bylo to znát hlavně, když jsme měli nějaký tlak. Povzbuzovali a byli skvělí,“ chválil „Navrc“.

Zatím tedy bez Davida Krejčího, ale s Lukášem Nahodilem. Ve čtvrtek se ještě k talentovanému útočníkovi do první formace posunul Jan Káňa.

„Oba to jsou zkušení borci, já se od nich snažím učit. Pomáhají mi. Myslím, že to od nás nebyl špatný zápas, ale měli jsme tam okýnka, která musíme napravit,“ uzavřel Navrátil.