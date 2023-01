Ve středu Okál dirigoval rekordní výhru 12:4 nad Sokolovem premiérovým hattrickem mezi muži a třemi asistencemi. A tak se ozval spřízněný klub z Brna s žádostí o výpomoc při absencích Tomáše Vincoura, Jana Süsse či Jana Dufka. Přerov vyhověl a Okál nastoupí už k úternímu utkání proti Českým Budějovicím.

„V pondělí večer mi zavolal generální manažer Přerova, že bych měl naskočit za Kometu do úterního kola extraligy. Na návrat do nejvyšší soutěže se moc těším, bude to úplně něco jiného. Bude to jistě rychlejší tempo, ale neměl by to být problém. Extraligu jsem hrál dlouho a věřím, že se do toho dostanu rychle,“ řekl 32letý forvard pro klubový web Komety.

Okál se tak v kabině zlínského rivala potkal s bývalými spoluhráči z mistrovského kádru z roku 2014 Petrem Holíkem a Jiřím Ondráčkem. Dobře se zná také s přerovským odchovancem Tomášem Kundrátkem, s nímž působil v kanadské WHL v celku Medicine Hat Tigers.

„Vzpomínám si na vypjatá derby mezi Zlínem a Kometou, hrálo se na krev, zápasy byly velmi dobré a kvalitní. Jsem rád, že v kabině je mnoho kluků, které znám,“ pochvaluje si Okál fakt, že přichází do známého prostředí.

Zubři získali mladíky

Okál pochopitelně nadále zůstává kmenovým hráčem Přerova. Také Zubři nicméně v úterý oznámili příchod dvou borců na střídavé starty. Z Mladé Boleslavi přichází 19letý brankář Marek Stuchlík a z Vítkovic stejně starý obránce Michal Bystroň.

„Potřebovali jsme rozšířit náš kádr, abychom mohli reagovat na případné nemoci nebo zranění. Jsme rádi, že se nám hráče podařilo získat,“ uvedl na oficiálním webu Zubrů sportovní manažer Pavel Hanák.

Oba mladíci jsou hodně vidět v extralize juniorů. Stuchlík odchytal 21 zápasů s 92% úspěšností zásahů. Bek Bystroň nasbíral v 35 duelech 19 kanadských bodů (5+14). Oba hráči by se v Přerově mohli dočkat premiérových startů mezi muži.

