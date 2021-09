„Doufáme, že budeme mít plný dům skoro každý zápas. Mužstvo zůstalo prakticky pohromadě a my očekáváme určitě lepší výkony už v základní části. Myslím, že máme velkou posilu, aby se to ukázalo také na výsledcích a návštěvnosti zápasů,“ zahájil pondělní tiskovku trenér a jednatel HC Olomouc Jan Tomajko.

Největší zbraní Kohoutů má být královská formace „tří káček“, jak ji nazval hlavní trenér Zdeněk Moták. Káňa – Krejčí – Kucsera. Tento útok se společně sehrává druhý týden a má Moře vytrhnout trn z paty, co se produktivity týče.

„Honza Káňa byl jasnou volbou. Umí dobře bruslit, vidí před sebou celou hru. Logicky k němu přibyl Lukáš Kucsera. Má dobrou střelu a bude mít na starosti zakončení. Věříme, že to bude fungovat,“ poodhalil Moták.

Nad jinou alternativou zatím trenéři nepřemýšleli, i když je jasné, že celou sezonu těžko Krejčí odehraje se stejnou dvojicí křídel.

„Odpíchneme se od prvních kol. Potřebujeme vyzkoušet tuto formaci a musíme jí dát čas. Kluci z Davida možná budou trošku vyděšení, i když to tak zatím nevypadá. My věříme, že ta spolupráce bude na vysoké úrovni a nebude potřeba nic měnit,“ doplnil Zdeněk Moták.

Ondrušek: Večeře uvolnila napětí

Žádnou vyděšenost z hvězdy NHL nepociťoval kapitán Jiří Ondrušek. S Davidem Krejčím hrál do deváté třídy a byl jedním z prvních, kdo bývalého centra Bostonu přivítal v „plecharéně“.

„Je příjemné zase vidět tu tvář. Moc se na něm nezměnilo, trošku přibral, ale to asi i já od té deváté třídy,“ vtipkoval obránce.

Do kabiny Mory každopádně přišla obrovská hvězda a mladší hráči trénují s velkým hokejovým vzorem. To se jen tak někomu nepoštěstí.

„U mladších hráčů to jde vidět, že mají respekt. Když mu mají nahrát na tréninku, tak se jim trošku klepou ruce. Ale minulý týden jsme měli předsezonní společnou večeři. Tam se to uvolnilo a zjistili, že je to taky normální kluk tady ze Šternberka,“ prozradil Jiří Ondrušek s tím, že večeři sice David Krejčí neplatil, slíbené zápisné do kasy ale už prý poslal.

Možná díky úhradě platby konečně David Krejčí v kabině dostal lepší místo. Fórek o „pěkném“ místečku utrousil vítěz Stanley Cupu hned po příchodu do Olomouce.

„Nebylo v šatně úplně místo, tak dostal to nejhorší u dveří. Ale už je samozřejmě jinde, už je spokojený,“ zasmál se Ondrušek.

Žádná věda z proher

To nejzásadnější se ale bude odehrávat na ledě a hodně napoví už páteční extraligová premiéra. Mora od 18 hodin hostí Mladou Boleslav a v zádech má z přípravy sérii osmi proher. To ještě nehrál David Krejčí.

„Nedělal bych z proher velkou vědu. V počátku jsme vyzkoušeli mladé kluky, kteří se rvali o místo. Pak přišla i nějaká lehká zranění. Kromě zápasu s Hradcem rozhodovaly detaily a individuální chyby,“ hodnotil Zdeněk Moták.

S čím tedy Kohouti vlétnou do nového ročníku nejvyšší soutěže?

„S pokorou. Naše první starost je, abychom nebyli patnáctí, druhá starost je, abychom nebyli čtrnáctí, pak nás může zajímat to, abychom byli v play-off. Tam samozřejmě chceme skončit co nejlépe, ale víme, že extraliga bude letos vyrovnaná,“ uzavřel Jan Tomajko.