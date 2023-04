Ve dvaceti letech už toho stihl opravdu hodně. Čtyři sezony ve Finsku, dva juniorské tituly, přes třicet startů v mládežnických reprezentacích, dokonce naskočil i v nejvyšší finské soutěži. Nyní se hokejový obránce Ondřej Cubo vrací domů, aby prorazil v mužském hokeji.

Posila hokejistů HC Zubr Přerov Ondřej Cubo | Foto: HC Zubr Přerov

Pomoci mu k tomu má prvoligový Přerov, kde bude v podstatě doma. Právě Zubři v neděli představili mladého rodáka z Hranic jako svou první posilu pro sezonu 2023/24.

„Na Ondru jsme měli dobré reference, má velmi dobré fyzické parametry. Je mladý a perspektivní, navíc bydlí kousek od Přerova,“ libuje si sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák, kterému se pomalu ale jistě rýsuje složení defenzivy pro nový ročník Chance ligy. Na soupisce je už pět obránců.

„Naskytla se mi nabídka, že bych mohl jít do Přerova. Původně jsem chtěl zamířit do Vítkovic, kterým v Česku patřím, ale nedopadlo to, pustily mě do první ligy. Rozhodoval jsem se mezi několika týmy a volba nakonec padla na Přerov,“ prozradil Ondřej Cubo na klubovém webu Zubrů.

Za dorost už ve dvanácti

Narodil se v Hranicích, stejně jako Jakub Navrátil (1999) nebo Radim Hradil (2003), který bude v přerovském dresu působit v nové sezoně taktéž. Na rozdíl od zmíněných borců si ale Cubo nikdy za Zubry nezahrál, je odchovancem novojičínského a později vítkovického hokeje.

„Důvody byly čistě praktické. Nový Jičín je z Hranic na dojezd autem blíž než Přerov, byla tam lepší cesta. Tehdy jsme s rodiči váhali mezi Přerovem a Jičínem, nakonec jsme se rozhodli pro Jičín,“ vysvětlil Cubo.

V Novém Jičíně zaskakoval za dorost už ve 12 letech, následoval přesun do Vítkovic a v šestnácti pak finské dobrodružství v týmu Lukko Rauma.

„Agent přišel s nabídkou, že bych to tam mohl zkusit. Přiznám se, že jsem tehdy váhal, moc se mi nechtělo odejít z České republiky. Nakonec jsem ale zvolil přesun – i proto, že ve Vítkovicích jsem neměl až tak dobrou pozici. Finsko mi stoprocentně pomohlo, díky čtyřem letům v Lukko Rauma jsem se hodně posunul. Zpětně jsem za to moc rád,“ říká Cubo.

Lehké to ale rozhodně neměl, i životní zkušenost to byla velká. „Najednou jsem žil bez rodiny, musel jsem si sám vařit, prát a uklízet. První týden, čtrnáct dní jsem chtěl odjet zpátky domů, ale nějak jsem to skousnul. Měl jsem tam kamaráda z Česka, byli jsme dva, takže to pak bylo v pohodě.“

Deník s Ondřejem dělal po sezoně 2020/21 ve Finsku rozhovor:

Makačka, pak sauna. Hranický rodák roste ve Finsku pro velký hokej

Ve Finsku to nedopadlo

Ondřej Cubo (vpravo) po triumfu ve finské juniorce.Zdroj: Twitter Lukko Rauma

Cubo odehrál ve Finsku 52 utkání v kategorii do 18 let a 114 zápasů v nejvyšší juniorské soutěži. Bodově se příliš neprosazoval, ve dvacítce nasbíral 14 kanadských bodů (2+12).

Prosadit se v A-týmu Lukko Rauma by aktuálně bylo pro hranického rodáka extrémně náročné, nakonec tak zvolil cestu návratu domů.

„Ve finské nebo švédské nejvyšší soutěži teď působí hodně kanadských, amerických a evropských hráčů, kteří z pochopitelných důvodů odmítli dál nastupovat v KHL,“ uvědomuje si Cubo.

„Přemýšlel jsem, že bych se přesunul do jiného finského klubu, ale to nedopadlo. Proto jsem se vrátil do Česka a teď budu hrát za Přerov. Už se těším,“ uzavřel.