Ostravané žádali v neděli o přesunutí šéfa Olomouce a zároveň vedení soutěže. Hanáci návrh zatrhli téměř okamžitě, řídící orgán Tisport extraligy ho zamítl během pondělního rána „V neděli jsme se na ranním tréninku sešli dva trenéři a dva hráči. To jsem ještě nezažil. Je to bezmoc," řekl kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Vítkovické kosí viróza, v akci i sanitka. Klub žádá o odklad, Olomouc nesouhlasí

„Když hrajete zápas a prohrajete jej po chybách, můžete něco změnit, reagovat, upravit. Ale tohle prostě neovlivníte. Přijdete před prvním zápasem, těšíte se na play-off, na vyvrcholení sezony a najednou pomalu nemáte s kým hrát a není způsob, jakým byste to vy sám ovlivnil," vykládal Holaň.

„Není to příjemný pocit. Ptal jsem se v neděli sám sebe: s kým do Olomouce pojedeme? Ale jak už jsem řekl, je to play-off. Nikdo se nevzdává, my ve Vítkovicích už vůbec ne. Bojujeme a bojovat budeme. Pořád cítím z hráčů odhodlání hrát a rvát se o postup," dodal Miloš Holaň.