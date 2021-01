„Před zápasem jsme si dělali s klukama srandu, že možná už přišel ten čas, abych nastoupil. A vidíte to. Určitě bych ale byl rád, kdyby to bylo za jiných podmínek než po zranění Klímy. Jsem ale rád, že to vyšlo,“ usmíval se nečekaný hrdina zápasu.

Předvedl 22 jistých zákroků, čelil největšímu tlaku Jágrovy družiny, inkasoval pouze dvakrát a hlavně v nekonečné sérii nájezdů pomohl vychytat Zubrům bod navíc.

„Bylo to hodně těžké. Kladno hrálo velice dobře, má silný tým, my jsme ale hráli hodně zodpovědně, drželi se toho, co měli a řekl bych, že jsme byli po většinu zápasu lepší,“ ohlížel se 21letý brankář, který si na tuzemské scéně nejvýše zachytal ve 2. lize.

NEUSPĚLI JÁGR ANI PLEKANEC

Tentokrát proti němu stáli Rytíři s extraligovými ambicemi. A hlavně hvězdným Jaromírem Jágrem. Právě proti druhému nejproduktivnějšímu hráči historie NHL si Holík symbolicky připsal svůj první zákrok v Chance lize.

„Já jsem vůbec nevěděl, kdo to je,“ smál se rodák z Hodonína. „Akorát jsem se snažil chytit ten puk, který šel zpoza brány. Pak za mnou přijel, myslím Mikuláš Zbořil, že dobré, že jsem vyčapal Jardu, tak teď ještě Plekyho,“ culil se Martin Holík. A povedlo se, Plekance vychytal při samostatných nájezdech.

Ještě v závěru základní hrací doby byl s legendární osmašedesátkou v hodně blízkém kontaktu. Možná až moc blízkém.

„Clonil před bránou a jednou mi tam dokonce šlápl na ruku, jak se snažil vyhýbat střele, pak mě tam zalehl. Tak jsem mu řekl, že bych byl rád, kdyby to příště bylo bez toho zalehnutí a šlápnutí. Tak se zasmál a řekl, že on to rozhodně být nemohl,“ popisoval loni ještě gólman Havlíčkova Brodu.

Další šanci by mohl dostat už v pondělí a opět by nešlo o jen tak ledajaký zápas. Do Přerova přijedou prostějovští Jestřábi. Rozpoložení pro derby by Holík mohl mít velmi dobré.

„Jo určitě. Doufám, že to do dalších zápasů jen pomůže,“ uzavřel Martin Holík.