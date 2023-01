„I když výsledek vypadá jednoznačně, soupeř to nezabalil a hrál celých šedesát minut. Povedlo se nám to, co se nám nedařilo většinu sezony – z lehkosti nám tam napadaly branky,“ hodnotil přerovský trenér Petr Dočkal.

Přerované si připsali nejvyšší výhru od návratu do druhé nejvyšší soutěže, dvouciferný počet gólů nasázeli soupeři naposledy ve 2. lize před osmi lety, kdy porazili Frýdek-Místek 10:1.

Dvanáct branek vstřelili podle serveru Meofans.com v sezoně 1998/1999 doma Uničovu (12:2, 2. liga) a více gólů dali naposledy v sezoně 1989/90 Kopřivnici (13:0, 2. ČNHL).

Přerovskou palbu odnesl mladíček

Historickou kanonádu Zubrů odnesl teprve 17letý brankář Adam Dybal. Gólman Karlových Varů, který v nejvyšší soutěži juniorů předvádí výborné výkony, si v MEO Aréně odbyl premiéru, na kterou raději rychle zapomene. Martin Michajlov zůstal po celý zápas na sokolovské střídačce.

„Co k tomu dodat. Předvedli jsme ostudný výkon a je mi líto Adama Dybala, kterého jsme dali do brány z jednoho prostého důvodu. Naše jednička Martin Michajlov chytal deset velice těžkých zápasů a teď nás čeká série čtyř utkání s týmy, které se pohybují pod námi nebo kolem nás. Chtěli jsme, aby si odpočinul,“ vysvětloval sokolovský kouč Martin Štrba.

„Adam Dybal podává v juniorce fantastické výkony a chtěli jsme mu dát šanci. Bohužel to dopadlo katastrofálně tím způsobem, že tým mu vůbec do jeho prvního startu nepomohl,“ dodal Štrba.

Přerovanům v utkání vycházelo prakticky vše, na co sáhli. Využili čtyři z pěti přesilových her a parádní produktivitu předváděli po celý zápas. Hostům nepomohly ani čtyři góly, které inkasoval Daniel Král, který se poprvé od návratu z mistrovství světa juniorů postavil v Chance lize mezi tři tyče.

V tabulce si Zubři výrazně vylepšili skóre a jsou tak opět na pátém místě. Už v sobotu hostí doma od 17 hodin Litoměřice.

„Je však potřeba stát nohama na zemi, v sobotu nás čeká další těžký protivník v podobě Litoměřic. Moc děkujeme fanouškům, kteří nás po celé utkání hnali za výsledkem. Věřím, že o víkendu na začátku poslední čtvrtiny základní části nás zase budou hlasitě podporovat,“ řekl závěrem Petr Dočkal.

Viktorka řeší záchranu. Odchod Matušíka nás zamrzel, přiznal Mirvald

HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov 12:4 (4:1, 3:2, 5:1)

Branky a nahrávky: 4. Okál (Gréč, Březina), 5. Okál (Krisl, Dvořák), 6. Březina (Chroboček, Pechanec), 15. Kratochvil (Krisl, Dvořák), 23. Ševčík (Okál, Dvořák), 31. Okál (Černý), 39. Černý (Jan Svoboda, Indrák), 45. Černý (Kratochvil, Dvořák), 46. Březina (Pechanec, Jakub Svoboda), 52. Gréč (Okál, Černý), 58. Březina (Pechanec), 58. Goiš (Okál) – 10. Weinhold, 21. Vrhel (Hauser, Kverka), 30. Vrhel (Berka, Kverka), 42. Zadražil (Hauser, Berka). Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Hanzlík, Otáhal. Vyloučení: 4:5, navíc Chroboček (Přerov) 5 minut – Osmík (Sokolov) 5 minut, T. Rohan (Sokolov) trest ve hře. Využití: 4:1. Diváci: 776.

Přerov: Král – Chroboček, Hrdinka, Gréč, Černý, Ševčík, Krisl, Dluhoš – Jakub Svoboda, Pechanec, Březina – Okál, Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Kratochvil, Indrák – Fencl, Macuh, Goiš. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.

Sokolov: Dybal – Mikyska, Novák, M. Rohan, Pohl, Krutil, Weinhold, Klejna – Vrhel, Kverka, Osmík – Hauser, Zadražil, Berka – Csamangó, Kysela, Rulík – Prošek, T. Rohan, Adámek. Trenér: Štrba.