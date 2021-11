„Za poslední dva roky je možné úplně všechno. Já se soustředím na věci, které můžu já sám ovlivnit. Jednou z nich je být očkovaný,“ zmínil mimo jiné David Krejčí v obsáhlém rozhovoru s novináři po předání ceny za nejproduktivnějšího extraligového hráče měsíce září.

Davide, váš vstup do extraligy po návratu z Ameriky byl extrémně povedený. Čekal jste to?

Popravdě jsem si žádné cíle nedával. Chtěl jsem být připravený co nejlépe a zapadnout do týmu. Chtěl jsem, aby vše vyšlo po hokejové i životní stránce s rodinou. Věřím, že jsem dobrý hokejista a když se připravím a budu dělat to, co po mně trenér chce, můžu předvést to, co umím.

Je něco, co vás na české extralize překvapilo?

Extraligu už jsem hrál v Pardubicích (během výluky v sezoně 2012/13, pozn. red.) a ty stadiony už jsem objel. Asi mi to trošku pomohlo. Tehdy mě možná překvapilo, že to není žádná sranda a jsou tady fakt kvalitní hráči. Tohle už jsem teď věděl.

Zatím se vám střídají spoluhráči na pravém křídle. Nedařila se najít optimální varianta?

Tak bych to neřekl. Začátek sezony jsme měli Lukáše Kucseru a dařilo se nám. Pak jsme chytili nějakou méně povedenou šňůru, tak jsme to museli trošku oživit. A i Lukášovi to pomohlo, dal pak dva góly Liberci. Vojta Tomeček k nám teď zapadl dobře, na trénincích šlape, začínáme o sobě vědět. Víme, co od sebe čekat. Je tady více tréninků než v NHL, což v tomto pomáhá.

V elitního extraligového útočníka vedle vás každopádně vyrostl Jan Káňa. Co říkáte na jeho výkony? Připomíná vám třeba nějakého bývalého spoluhráče ze zámoří?

Kánis je kvalitní hráč, má všechno. Rychlost, střelu, nahrávku. Je jednoduché s ním hrát. Nechci říkat, jestli by měl na NHL, tam jde také o to, tu šanci vůbec dostat. Je spousta kvalitních hráčů v Evropě, kteří ji nikdy neměli. Těžko říct, jak by mu to tam šlo, ale hrál jsem se spoustou hráčů a on je kvalitou hodně vysoko. Kdyby tu šanci někdy dostal, možná tady není. Ale to jsou jen kdyby.

Který z extraligových týmů vás nejvíce zaujal?

Třinec má fakt hodně kvalitní tým. Ale třeba proti Hradci se taky hraje fakt špatně a není náhoda, že tyto týmy vedou tabulku.

Když zmiňujete Třinec, už jste měl možnost setkat se s kamarádem ze Šternberku Petrem Vránou?

Na to ještě moc čas nebyl. Párkrát jsme si zavolali a něco možná naplánujeme na leden. Nějakou akcičku, možná i nějakou ledovou. Když byl tady v Olomouci, tak jsme pokecali možná deset minut po zápase. Ale není to tak jednoduché. Já jsem tady, on v Třinci, pak má ještě barák někde jinde.

Ale v kontaktu, předpokládám, jste…

My se známe odmala. Je to takový kamarád, že i když ho nevidíte roky, tak pak je to po té době stejné, jako byste ho viděl včera. Jsme v kontaktu pořád. Teď, když jsem v Česku, tak jsme si napsali nebo zavolali vícekrát. Ale takové blízké kamarády jsem sledoval přes videa pořád, i když jsem byl v NHL. Bylo moc hezké ho vidět a těším se zase na neděli (Třinec hostí Olomouc od 15.30, pozn. red.).

Z NHL sleduji highlighty. S Pastou si napíšeme párkrát za týden.

NHL začala po patnácti letech bez Davida Krejčího. Nezanechává to ve vás nějaké pocity prázdnoty?

Zatím hokej pořád hraji na vysoké úrovni tady v Evropě. Ještě hokejem žiji, NHL mi proto nechybí. Možná až to jednou pověsím, tak prázdnota nastane, ale teď ještě ne.

Taky se jednou pořád do Bostonu můžete vrátit…

Uvidíme, jak to všechno dopadne. Možná jo, možná ne.

Takže zámořské boje sledujete?

Bohužel mi časově moc nevychází dívat se v noci. Ale ráno vždy vstanu a mrknu na highlighty. Nejen na Boston, ale na celou ligu. Je fakt radost se například koukat v Edmontonu na dva hráče, kteří jsou jinde než ostatní v lize. Můj tým je ale samozřejmě Boston. Pořád mu fandím.

Co říkáte na dosavadní výkony Bruins?

Mají docela hodně nových hráčů. Když přijde víc než jeden nebo dva noví kluci, je to pak hodně o trpělivosti. Tam je dobré, že se hraje 82 zápasů. Jsou na tom ale jakž takž v pohodě, mají více výher než porážek. Určitě na tom můžou být lépe, ale musí si to sednout.

Jste pořád v kontaktu s Davidem Pastrňákem?

S Pastou a pár klukama určitě. Napíšeme si párkrát za týden.

Olympiáda? Možné je všechno…

Píšete si už i o Pekingu? Už cítíte blížící se atmosféru olympiády?

Atmosféru ještě necítím, bůh ví, co se stane. Vypadá to, že svět teď jde zase jinou cestou, než jsme všichni původně chtěli. Na druhou stranu, hodně lidí mluví o tom, že tam určitě pojedu. Pokud tam nebudu, budu se soustředit jen na Olomouc. Pokud se tam dostanu, budu to řešit.

Myslíte, že je možné, aby se olympijské hry v Pekingu nakonec neuskutečnily?

V této době, za poslední dva roky, je možné úplně všechno. Já se soustředím na věci, které můžu ovlivnit já sám. Jednou z nich je být očkovaný. Tou druhou je Olomouc. Teď jsem tady. Když přijde olympiáda, tak se budu soustředit na nároďák a abychom udělali nejlepší výsledek, jaký můžeme.

A to je podle vás jaký?

Na olympiádu se jede, abychom přivezli nějakou medaili. Já věřím, že český hokej má kvalitní hráče a když není medaile, je to zklamání.

Už jste byl v kontaktu s realizačním týmem? Už vás směrem k Pekingu oslovil?

Ano, volal mi Méďa (generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, pozn. red.) a jednou jsem se bavil i s hlavním koučem. Ptal se mě a já mu řekl, že pokud bude mít zájem a já budu zdravý, tak určitě rád pojedu. Už jsem párkrát reprezentoval a pokaždé je to čest.

Jak byste ohodnotil možnou kvalitu českého týmu?

Tým bude určitě kvalitní. Jedna věc je, že máme teď už docela málo hráčů v NHL, ale pořád jsou tam Pasta, Voras, Hertlík, Nečas, kteří mají první nebo druhou lajnu ve svých týmech.

Oblíbené podniky mám. Těšíme se na vánoční trhy.

A co život mimo led v Olomouci? Vše v pořádku?

Jsem tady maximálně spokojený po hokejové i osobní stránce. Jsem tady doma. Jsem moc rád, že jsem se takto rozhodl. Všechno klape, zatím to zvládáme v pohodě. Malá je ve škole, začíná dělat tenis a fotbal. Teď se těšíme, až jim ukážu vánoční trhy, napadne sníh a budeme někam jezdit na boby.

Co manželka? Nedělá jí problém čeština?

Je spokojená. Česky něco zvládne. Objednat si v restauraci, nebo tak. Nepotřebuje mě, když chce přidat, třeba nějaké to vínečko navíc (smích).

Prý už tady máte pár oblíbených podniků. Kam v Olomouci rád zajdete?

Jo, Varna, Belmondo… Ne, to jsou diskotéky, to ne (smích). Mám oblíbené asi tři restaurace, kam chodíme po zápase s klukama. Ty točíme pořád dokola. Je tu restaurace Kamel, kterou má kamarád. Tam chodíme často. No a pak jsou tady restaurace, které mají dětské koutky, kam chodíme na oběd nebo na brzkou večeři s dětmi, které si tam můžou pohrát. To se mi v Česku moc líbí. V Olomouci i ve Šternberku je několik podniků, kde mají dětský koutek, my si jen sedneme a děcka tam mohou běhat.

