„Všechno jsou to věci, které jsme nikdy nezažili. A i když je toho v jeden den dost, dělá nám to radost. Koneckonců to hrajeme pro lidi. Hokej nás baví, bude nás asi živit, ale největší radost nám dělá podpora lidí. Když od nich máme nějaké zprávy, odezvu. Je čest být pro někoho vzorem,“ uvědomoval si útočník Martin Ryšavý.

Původně přitom měli všichni tři borci zůstat za mořem, kde působí v týmech Western Hockey League.

„Jak jsme ale turnajem procházeli, začali jsme s klukama přemýšlet, že by bylo fajn na pár dní zaletět domů a vidět rodinu, když jsme i Vánoce a Nový rok strávili na hotelu. Zeptali jsme se v klubech, které to umožnily,“ vysvětlil kapitán úspěšné dvacítky Stanislav Svozil.

Následoval tedy společný let do Prahy. „Přiletěli jsme pět kluků v pantoflích, mikinách. Na letiště jsme jeli ve tři ráno ještě takoví rozlámaní, ale už tam na nás mířily kamery a fotografové. Bylo to úsměvné,“ popsal Martin Ryšavý.

Kromě času stráveného s nejbližšími utkví reprezentantům v paměti také návštěva Základní školy Želatovská, kterou společně devět let navštěvovali a dokonce chodili do jedné třídy.

„Je to zase něco jiného. Vlastně chvíli zpátky jsme tam seděli, když Martin Zaťovič dovezl pohár do naší školy. A teď jsme ve stejné roli my. Probíhalo to dobře, líbilo se nám to a věřím, že to nebylo naposled,“ řekl Stanislav Svozil.

Otázky od nejmenších prvňáčků či druháčků mnohdy byly poněkud záludné. Přerovské trio ale nezaskočily. „V té roli jsem sám byl víckrát, věděl jsem, jaké otázky čekat, jako malý jsem měl stejné otázky,“ smál se brankář Tomáš Suchánek.

Kdo byl největší premiant?

Svozil se Suchánkem na Martina Ryšavého práskli, že právě on měl ze všech tří hokejistů nejlepší známky.

„Ale do páté třídy jsme nikdo neměli na Suchoše v matematice. Jak mu tam ta čísla lítala, to jsme nechápali. Každý byl dobrý v něčem jiným. Ve všem jsme si pomáhali. Společné úkoly jsme většinou dělali ve třech. Chyběli jsme na stejných hodinách, co jsme neměli jeden, neměli další dva, takže jsme dodělávali vždy to samé, což pro nás bylo ulehčení, nikdo v tom nebyl sám,“ vyzdvihl Martin Ryšavý.

Emoce se pořád mixují

Když se téma rozhovorů stočilo zpět k těsně prohranému finále s Kanadou, stále převládaly rozporuplné pocity.

„Byl to mix emocí. Chápali jsme, že je to úspěch a lidem jsme udělali radost i tím, jak jsme se na turnaji prezentovali. Na druhou stranu bylo zlato strašně blízko. Nebudu lhát, bolelo to,“ přiznal Martin Ryšavý.

„Pořád tam je pocit zklamání, byli jsme od zlata kousek. Po nějakém měsíci to asi doceníme více než teď,“ uvědomuje si Stanislav Svozil.

V českém táboře se nicméně po finále přesto slavilo. „Trošku jsme to oslavili už ten večer na hotelu. Ale deset nebo dvanáct lidí i s realizačním týmem letělo hned další den do Česka. Prostoru proto nebylo moc. My jsme letěli o den později, to už tam zůstalo jen šest kluků. A to je málo. Společně bychom to měli dotáhnout někdy na jaře,“ usmál se kapitán.

Ten se po finálové bitvě objímal i s Connorem Bedardem, největší hvězdou šampionátu. A hlavně Svozilovým spoluhráčem z celku Regina Pats.

„K němu není potřeba něco dodávat. Stačí čtyři zápasy ve skupině, ve kterých nasbíral nějakých dvacet bodů. Strašné. Je to parádní kluk,“ prozradil Svozil.

„Na to, jak skvělý hokejista to je, není vůbec namyšlený. Je skromný, dá se s ním bavit, maká na sobě a dává tomu všechno. Po finále jsme si jen pogratulovali, řekl, že jsme hráli jako tým výborně a uvidíme se v Regině,“ dodal.

A už brzy se rozhodně s Bedardem potkají přímo na ledě. Jejich Regina hostí v sobotu ve 2 ráno našeho času Saskatoon Blades. Ryšavého Moose Jaw přivítá ve stejný čas Portland a Suchánkovo Tri-City hraje o den později s Everett Silvertips.

