„Abych pravdu řekl, jsem rád za to, že jsem vůbec mohl naskočit, protože jsme se bavili s fyzioterapeutem a s doktory, kteří říkali, že budu rád, když stihnu jeden nebo dva zápasy. Nakonec to dopadlo lépe, než jsem čekal,“ oddechl si Navrátil v rozhovoru pro klubový web.

Skvělou práci dle jeho slov odvedl hlavně klubový fyzioterapeut Jakub Jarolím. „Udělal skvělou práci. Stejně tak musím poděkovat i doktorům a všem, kteří mi pomáhali. Že jsem tam měl nějaké asistence, jestli gól, tak to už je takové to plus,“ dodal Jakub Navrátil.

SKVĚLÝ START

V Olomouci si jsou dobře vědomi jeho potenciálu. Ten předvedl už v srpnovém Generali Česká Cupu, kde skončil s bilancí čtyři zápasy, dva góly, jedna asistence. Pak přišlo první extraligové kolo ve Zlíně, šestá minuta a hned krásný vítězný gól v přesilovce po bekhendové parádě Liboru Kašíkovi.

„V přípravě i na samotném startu to vůbec nebylo špatné, tam jsem si věřil a šlo to. Pak přišla měsíční covidová pauza, kdy jsme vlastně vůbec nic nedělali. Trénovali jsme jenom na suchu. Ostatní týmy chodily na venkovní kluziště nebo jezdily do zahraničí. My celou dobu nebyli na ledě,“ ohlédl se forvard z Lipníka nad Bečvou.

Právě dlouhý výpadek se dost možná podepsal pod nepříjemné zranění, které Navrátila vyřadilo ze hry na více než tři měsíce. Nakonec se vrátil ještě před play-off a prakticky navázal tam, kde skončil. Hned ve druhém duelu po návratu zapsal dvě povedené asistence. Gólem a nahrávkou přispěl také k šokujícímu vyřazení Plzně v předkole.

VYŘAZENÍ PLZNĚ? VELKÝ ÚSPĚCH

„Plzeň má zkušené hráče, kteří jsou výborní jak dopředu, tak dozadu. Pro nás to byl strašně velký úspěch, za nějž jsme rádi. Každý nás bral jako outsidery, ale my se tak necítili. Na konci základní části jsme byli v plné sestavě, což bylo snad poprvé v celé sezóně a taky jsme tu sílu pak ukázali,“ všiml si Navrátil.

Právě díky nečekanému skalpu Škodovky sezonu nelze z olomouckého pohledu hodnotit negativně. Ve čtvrtfinále proti pražské Spartě Kohouti také nepředváděly vůbec špatné výkony.

„Každý zápas byl těsný, až na ten poslední, který skončil 0:3. Herně jsme to podle mě zvládli výborně. Myslím, že nám chyběl ten kus štěstíčka, co jsme si asi vybrali v sérii s Plzní. Byla to ale super série. I pro ně to muselo být těžké, i když to bylo 0:4,“ myslí si technicky skvěle vybavený hokejista.

Bylo každopádně zajímavé sledovat Navrátilův přechod z Chance ligy mezi elitu. A to také do ostrého play-off, kde se pro tvrdé rány nechodí daleko.

„Takové to osekávání, takoví ti zákeřní hráči, co vám nedají ani kousíček ledu. Tak to si myslím, že se v extralize vyskytuje mnohem víc než v první lize,“ zamyslel se. „Já sám nejsem moc velký rváč. Když to ale přijde, tak prostě musím bránit spoluhráče, musím tam do toho vletět, obzvláště v tom play-off. Toto k tomu patří,“ má jasno.

O přerovský klenot měl před uplynulou sezonou zájem také Zlín, kde si Navrátil odbyl premiéru v nejvyšší soutěži. Nakonec se ale rozhodl pro Moru. A je spokojen, ukáže v další sezoně velký potenciál?

„Jsem rád že jsem to tady podepsal a že jsem tady mohl být. Hlavně jsme hráli play-off, což se Zlínu nepodařilo. To byla pro mě nová zkušenost, jelikož v extralize jsem vyřazovací část ještě nikdy neabsolvoval, pouze v první lize. Takže vybrat si Olomouc byla super volba a to, že tu budu pokračovat, je paráda,“ uzavřel Jakub Navrátil.