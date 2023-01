VIDEO: Góly a asistence Bedarda se Svozilem

Zdroj: YouTube/Western Hockey League

„Je zábava s Connorem hrát. Má třináct bodů ve třech zápasech. To je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Svozil na tiskové konferenci po posledním zápase a nezapomněl připomenout ani neuvěřitelnou bodovou sbírku Bedarda na šampionátu, kde zázračný forvard nasbíral v sedmi zápasech 23 bodů (9+14). „Promiňte mi to, ale to je nechutné. Nic podobného jsem neviděl,“ rozesmál 19letý obránce novináře.

Sám Svozil je jasně nejproduktivnějším obráncem týmu, v 30 zápasech zapsal už 42 bodů (5+37) a dá se očekávat další zlepšení.

„Myslím, že mistrovství světa mi pomohlo. Byl to jiný hokej. Teď tady chci hrát svoji hru. Mám v lajně výborné hráče, rozumíme si. Když umíte hrát hokej, není to složité,“ zmínil Svozil, který už dříve chválil i Bedardovu osobnost.

„Na to, jak skvělý hokejista to je, není vůbec namyšlený. Je skromný, dá se s ním bavit, maká na sobě a dává tomu všechno. Je to skvělý kluk. Po finále jsme si jen pogratulovali, řekl, že jsme hráli jako tým výborně a uvidíme se v Regině,“ říkal bek draftovaný Columbusem před odletem do Kanady.

Souhra kamarádů tedy okamžitě zafungovala a táhne Pats směrem k vyšším patrům tabulky.

Connor Bedard v číslech:

30x v řadě bodoval

17 gólů v posledních 8 zápasech

55 bodů v posledních 18 zápasech

1. v lize v gólech, asistencích, bodech, střelách na bránu a vítězných gólech