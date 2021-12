„Prvoligovým klubům zavedení videa bylo nabídnuto, aby měli všichni stejné podmínky. Kluby to ale z finančních důvodů odmítly. Některé ani nepůsobí na vlastním zimním stadionu, řešit by to musely přes další organizace. Rozhodující však byla cena,“ prozradil Deníku ředitel Chance ligy Pavel Setikovský.

Spousta klubů však už po zavedení alespoň základního systému videa nějakou dobu volá. „Nebylo to jednostranné odmítnutí. Některé kluby jsou movité více, některé méně, jiné to nepovažovaly za nutné. A těch bylo víc,“ vysvětlil šéf soutěže.

Naposledy trpěl Šumperk

Diskuzi na toto téma opět otevřela sporná situace z konce listopadu tohoto roku. Hokejisté Šumperka sahali po třech bodech na ledě v té době vedoucí Třebíče. Minutu a půl před koncem třetí třetiny však na brankovišti doklepl puk za brankáře při power play Ladislav Bittner.

Sudí ihned ukazoval, že se jednalo o gól. Ani hlavní kamera, která snímá zápasy Chance ligy pro účely přímých on-line přenosů, však kotouč v bráně nezachytila. Další extrémně sporná situace, která sebrala jednomu z týmů dva body. Šumperk totiž poté padl v samostatných nájezdech.

„Už po několikáté nám podřezal větev gól, který nebyl. Viděli jsme to všichni na videu. I když vím, že to rozhodčí mají strašně těžké, tak nás to neskutečně štve,“ neskrýval rozčarování trenér Draků Martin Janeček.

Draky srazil v Třebíči smolný gól, který podle trenéra nebyl

Zloba byla o to větší, že Šumperk byl prokazatelně poškozen i v říjnu ve Frýdku-Místku, kde inkasoval gól po vypršení hrací doby. Soupeř i díky němu slavil obrat.

„My už jsme letos dostali potřetí gól, který byl po čase nebo nebyl v bráně. O to víc nás mrzí, že to byl zrovna ten rozhodující, který poslal zápas do prodloužení. Takový je hokej, někdy nespravedlivý,“ dodal šumperský kouč.

Řešení by přitom bylo jednoduché. Nezaslouží si druhá nejvyšší tuzemská soutěž v roce 2021 brankového videorozhodčího?

„Komise rozhodčích opakovaně doporučuje instalaci základní verze systému brankového videorozhodčího obdobného systému užívaného v Tipsport extralize i ve druhé nejvyšší profesionální soutěži,“ uvedl šéf Komise rozhodčích Vladimír Šindler v rozhodnutí, které potvrdilo, že gól v Třebíči skutečně neměl platit. Avšak z jiného důvodu.

„Hra měla být přerušena a hráči Šumperka č. 59 měl být udělen menší trest za držení za zjevný přestupek v blízkosti brankoviště,“ píše se v prohlášení.

Financování ze svazu? Nesmysl

I tento prohřešek by však odhalilo video. Pokud jsou jediným problémem finance, neměl by klubům se zavedením systému pomoci Český hokej?

„V průběhu koronaviru svaz pomáhal všude možně. Platil rozhodčí a tak dále. Aby financoval něco, co zůstane majetkem klubu, je dle mého nesmysl,“ odpověděl Pavel Setikovský.

Logickému kroku směrem k větší regulérnosti i důstojnosti druhé nejvyšší soutěže tak brání zejména finance. Někde však může jít i o možnosti a zázemí zimních stadionů či přístup některých klubů k dané situaci.

„Není to uzavřené téma. Při dnešní rychlosti hokeje jde o prospěšnou věc. Bude se o tom opět jednat. Uvidíme, jestli to bude po sezoně, teď se přeci jen řeší podstatnější věci. Nemyslím si, že kluby jsou zrovna ve stavu, že by se o tom chtěly bavit. Některé mají smutnější starosti, je to složité,“ řekl závěrem Pavel Setikovský.

Deník pochopitelně zajímaly i postoje klubů Chance ligy. Články s jejich názory připravujeme.