Stejně jako před rokem vstoupili hokejisté Přerova do čtvrtfinálové série play-off. Výhrou na ledě favorita.

Hokejové utkání čtvrtfinále play-off Chance ligy mezi SK Horácká Slavia Třebíč (v bílých dresech) a HC Zubr Přerov. | Foto: Jaroslav Loskot

Zubři díky výborné hře v oslabení, dalšímu skvělému výkonu brankáře Postavy a fantastické Indrákově individuální akci v prodloužení zvítězili nad Třebíčí 2:1. Do čtvrteční odvety na ledě vítěze základní části tak půjdou s vedením 1:0 na zápasy.

„Byl to velice těžký zápas, věděli jsme, kam jedeme, že domácí jasně ovládli základní část. Na druhou stranu jsme byli povzbuzeni tím, jak rychle jsme zvládli předkolo a bojovali jsme dnes statečně,“ uvedl hostující trenér Robert Svoboda pro klubový web Horácké Slavie.

Přerované zatím ve vyřazovacích bojích tasí nečekané hrdiny (s výjimkou Michala Postavy). Jiří Goiš, junior Radim Hradil proti Frýdku-Místku, úvodní duel na ledě Třebíče v prodloužení rozhodl Daniel Indrák, který se dvakrát trefil i v neděli proti rysům.

Tentokrát si 22letý přerovský odchovanec v prodloužení v pěti proti pěti pohrál s obráncem, kličkovanou zakončil položením brankáře Jekela a zakončením do odkryté klece. V čase 67:30 propukla zubří euforie.

Přerované přitom drželi do 50. minuty hubené vedení 1:0. To vystřelil hned v první přesilovce zápasu František Hrdinka. Pak hráli početní výhody hlavně domácí, kteří byli v základní části v této herní činnosti jasně nejlepší v soutěži.

Jenže troška štěstí, neprůstřelný Postava a někdy i vlastní nemohoucnost Horáky brzdila. Ti tak nevyužili jedinou z šesti přesilovek. Elitní střelce domácích tak musel zastoupit Matyáš Svoboda, který šťastně srovnal ve třetím dějství.

„Oslabení jsme měli dnes opravdu moc, říkali jsme si, že si na to musíme dávat pozor, byly tam zbytečnosti. Pak se to hraje na pár lidí a to je v tempu, ve kterém se tyto zápasy hrají, špatné. Navíc nám stále chybí několik důležitých hráčů, kteří jsou nemocní, takže nemáme velký prostor na náhrady,“ řekl Robert Svoboda.

Prodloužení v zubří režii

Jestliže šedesát minut herně patřilo spíše Třebíči, prodloužení, které se hrálo v pěti na obou stranách na 20 minut, ovládli jasně Zubři. Pechanec ještě sám před Jekelem zaváhal, Indrákovo sólo ale definitivně rozhodlo.

Přerovu tak k prolomení čtvrtfinálového prokletí chybí vyhrát dva zápasy. Marodka se navíc lehce vyprázdnila. Na čtvrtfinále se vrátili Robert Černý, Tomáš Doležal a Rok Macuh, chyběl ale nově Filip Dvořák.

„Naše hra je dobrá, záleží, kolik zítra bude sil, ale řada je na domácích. My se budeme snažit hrát statečně i zítra, protože se hraje na tři vítězství a kdyby se nám podařil kousek, uhrát tady dvě vítězství, bylo by to vše velmi zajímavé,“ uzavřel Robert Svoboda.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Zubr Přerov 1:2p (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 50. M. Svoboda (Malý) – 7. Hrdinka (Březina), 68. Indrák (Černý). Rozhodčí: Hucl, Svoboda – Belko, Kokrment. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 2213. Stav série: 0:1.

Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Vodný – Klímek, Malý, M. Svoboda – Novák, Pšenička, Michalčuk. Trenér: Pokorný.

Přerov: Postava – Chroboček, Krisl, Hrdinka, R. Černý, Ševčík, Kudělka, F. Němec – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Březina, Süss, Goiš – Doležal, Macuh, Jan Svoboda – Hradil, Ministr, Fencl. Trenér: R. Svoboda.