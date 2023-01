„Rozhodl začátek zápasu. Zbytek se od toho odvíjel Litvínov byl všude dříve, vyhrával souboje, byl i produktivní. Pro nás to bylo těžké,“ těžce duel hodnotil trenér Hanáků Jan Tomajko.

Ani Konrád příděl nezastavil

Od druhé třetiny se do olomoucké klece postavil Branislav Konrád, domácí si zahráli přesilovku, navrátilec do sestavy Káňa při ní nabil Ondruškovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Jenže. Do střely sáhl úmyslně rukavicí Jakub Orsava a branka tak po přezkoumání videa správně nemohla být uznána.

Kohouti ale početní výhodu sehráli skvěle a o chvíli později přeci jen dočkali. Ondrušek našel Lukáše Nahodila v mezikruží a ten si počínal výborně – 1:4.

Diváci se poté rozhodně nenudili. Domácí tlačili soupeře, riskovali a občas také nechávali vzadu otevřená vrátka. Toho využil v 33. minutě svým druhým gólem v zápase Patrik Zdráhal. Vzápětí po dalším brejku zkompletoval hattrick Nicolas Hlava a naděje Mory definitivně klesly na bod mrazu.

Chemici namíchali odevzdanému soupeři v prostředním dějství ještě jeden smrtící koktejl, ve třetí třetině pak v závěrečné přesilovce hostů upravil na konečných 1:8 svou druhou trefou v utkání Jindřich Abdul.

Díky tomuto gólu jde o stejný výsledek jako ten ze čtvrtfinále 18. března 2016 proti Plzni. Tehdejší prohra 1:8 byla nejvyšší domácí porážkou od návratu kohoutů do nejvyšší soutěže. Smůla pro domácí, že druhý takový nezdar sledoval v hledišti plecharény i reprezentační kouč Kari Jalonen.

„Dali jsme na 1:4, šance na další gól tam byly, ale bohužel. Utkání z naší strany nebylo vůbec dobré. Litvínov nás k ničemu nepustil a my se nedokázali prosadit,“ uzavřel Jan Tomajko.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Nahodil (Ondrušek) – 2. Hlava (Jaks), 9. Kudrna (Abdul), 17. Hlava (Jaks, Š. Stránský), 20. Zdráhal, 33. Zdráhal (Š. Stránský), 37. Hlava, 40. Abdul (Freibergs), 60. Abdul (Jaks). Rozhodčí: Obadal, Stano (Slovensko) – Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:2. Diváci: 4191.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, Knotek, Bambula – Orsava, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Kusko, Strapáč, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Litvínov: Zajíček – Zile, Freibergs, D. Zeman, Strejček, Demel, Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.