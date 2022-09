Na úvodní minuty sezony by nejraději zapomněl přerovský obránce Ondřej Ševčík. Během prvních třinácti minut hry stihl třikrát faulovat. A hned dvakrát z toho byl gól domácích.

Nejprve dva své předešlé fauly odčinil litoměřický obránce Patrik Marcel. Hned vzápětí po druhém Ševčíkově trestu další ukrytou střelou zápěstím domácí zvýšili na 2:0 zásluhou Josefa Slavíčka.

„Začátek utkání byl nervózní, řekl bych, že z obou stran. Nesehráli jsme dobře přesilovky, mohla to být pro nás výhoda, ale využili jich domácí, dostali se do brejku,“ ohlédl se Robert Svoboda.

Na konci 16. minuty se poprvé prosadili Zubři. Rok Macuh se u levého mantinelu s ničím nepáral a tvrdou střelou překvapil gólmana Krále. Jenže necelou minutu před první sirénou vyplaval puk před litoměřického Válka, který vrátil Stadionu dvoubrankové vedení.

Zlepšení ve druhé třetině

V úvodu prostředního dějství spálil po pohledné akci první formace tutovku Matouš Kratochvil. Hosté se pomalu dostávali do hry.

Sedmý bek Gréč dostal prostor na úkor Ševčíka, kterého trenéři posadili, a ve 33. minutě vtrhl s pukem do útočného pásma, předal za sebe Davidu Březinovi, jehož střela skončila za Králem.

To ze strany MEO nebylo vše. O chvíli později našel Černý z vlastního obranného pásma na útočné modré osamoceného Jana Svobodu. Ten přesnou střelou srovnal na 3:3.

Rozhodující branku přinesl úvod třetí dvacetiminutovky, když Krisl našel křižným pasem od útočné modré volného Macuha, který uklidil puk do sítě a obrat byl na světě.

Zubři ustáli i díky Petráskovi závěrečný tlak, Goiše už nemusela mrzet ani minutá prázdná klec v posledních vteřinách. Předtím si navíc důrazný útočník střihl pěstní souboj s Ondřejem Procházkou.

„Naštěstí se nám to podařilo ve druhé třetině změnit, řekli jsme si, co chceme a pro nás potom šťastné vítězství. Jsme rádi, že jsme takto vstoupili do soutěže,“ uzavřel hostující kouč.

Daleká cesta domů tak pro Přerovany bude veselá. Už v sobotu je čeká domácí premiéra proti Třebíči.

HC Stadion Litoměřice – HC Zubr Přerov 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Marcel (Kracík, P. Svoboda), 10. Slavíček (Holý), 20. Válek (Slavíček, Jícha) – 16. Macuh (Goiš), 33. Březina (Gréč), 37. Jan Svoboda (Černý), 43. Macuh (Krisl). Rozhodčí: Mejzlík, Petružálek – Beneš, Kotlík. Vyloučení: 3:6, navíc Procházka (Litoměřice) 5 minut – Goiš (Přerov) 5 minut. Využití: 2:0. Diváci: 880.

Litoměřice: Král – Němec, Výtisk, Holý, Hampl, Mikyska, Marcel, Šindelek – Guman, Kracík, Procházka – Slavíček, Jícha, Válek – P. Svoboda, Kuťák, Zabloudil – Gajda, Vitouch, Jiruš. Trenér: Miroslav Přerost.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Černý, Hrdinka, Chroboček, Ševčík, Krisl, Gréč – Doležal, Kratochvil, Jakub Svoboda – Březina, Pechanec, Jan Svoboda – Dvořák, Macuh, Goiš – Indrák, Ministr, Dobša. Trenér: Robert Svoboda.