„Šli jsme do zápasu s trošku jiným plánem, ale bohužel nám soupeř vnutil svou hru a strhlo se to v zápas nahoru-dolů. Byl také efektivnější v proměňování šancí. Hlavně já jsem měl za stavu 3:3 gólovku, kterou kdybych proměnil, vyvíjel by se zápas úplně jinak," hodnotil Jakub Illéš prohru s tabulkovým sousedem na domácím ledě.

Kromě již zmíněné neproměněné šance se ale tento sedmadvacetiletý útočník gólu dočkal, když minutu před koncem úvodní třetiny poslal Jestřáby do vedení 3:2.

„Rychle jsme obrátili hru a vyrazili do útočného pásma. Sice jsem nechal puk za sebou, ten ale nabral Roman Vlach, parádně mě našel přihrávkou a já už jen rychle vystřelil," popisoval, jak k tomu došlo. Celkově se pak jednalo již o jeho druhý přesný zásah ve čtyřech odehraných zápasech. K tomu má navíc na svém kontě i dvě asistence.

Ve Zlíně jsem byl nechtěným

Do kádru vedeného koučem Alešem Totterem přišel hráč s extraligovými zkušenostmi z Vítkovic na sklonku minulého roku ze Zlína. Z klubu, který byl po loňském opuštění nejvyšší soutěže pasován do role jasného favorita na postup zpět.

FOTO: V kádru chybí konkurence, soptil po prohře s Litoměřicemi kouč Jestřábů

Beranům se však už od začátku absolutně nedaří a v současnosti jim patří až dvanáctá prvoligová pozice. Hůř jsou na tom už pouze šumperští Draci a béčko Pardubic. Jak vlastně k poměrně rychle vyřešenému přesunu došlo?

„V očích Zlína jsem byl nechtěným hráčem, takže mě nabídli na trhu Chance ligy a Prostějov se ozval jako první. Projevil také velký zájem, což mě o to více přesvědčilo. Navíc jsem tady už hrál kdysi v devatenácti letech a začínal zde v podstatě svou seniorskou kariéru," vysvětluje borec, který ve svém předchozím valašském působišti nasbíral ve třiceti zápasech šestnáct bodů za pět branek a jedenáct asistencí.

„Prostředí tady tudíž znám, byť se toho hodně změnilo. Jsem také rád, že jsem se mohl přestěhovat zpátky do Ostravy a tady dojíždět," dodává s viditelnou spokojeností.

Velice se mi ulevilo

A jak vidno, změna prostředí rodákovi z Ostravy viditelně prospěla. Na ledě je vidět a je téměř u všeho podstatného. „Musím říct, že se mi velice ulevilo. Jak psychicky, tak i fyzicky. Chtěl jsem za Zlín bojovat dál, ale nebylo mi to umožněno. Moc se k tomu vracet nechci. Můžu k tomu jen říct, že už je to za mnou a klubu přeji, aby se ze spodku dostal co nejvýše. Nepřeji nikomu nic špatného," komentuje svou již uzavřenou kapitolu hráčského života.

Prostějov odstartoval přípravu s posilami i testovanými. Zapletal míří do Dukly

Nějaké obavy jsem měl již předem

Přijít před sezonou do klubu s ambicemi na postup do extraligy a potom se dlouhodobě plácat na hraně samotného postupu do předkola play-off jistě není nic záviděníhodného. Jak sám Illéš na tento nečekaný vývoj reagoval? A byl skutečně tak nečekaný?

„Samozřejmě mě to překvapilo, ale když jsem byl trošku do dění v klubu zatažen, lehké obavy jsem začal mít už předem," přiznává a ihned dodává: „Podle mě měly přijít změny hned po sestupu. Přišly ale až poměrně nedávno. Uvidíme, jak jim to půjde."

Slavia se zvedá

Napravit domácí nezdar s Litoměřicemi se budou Hanáci snažit již ve středu na ledě pražské Slavie. Ta se v posledních zápasech hodně zlepšila a z předposledního místa došla už na desáté. V zatím posledním zápase vyhrála na zlínském ledě 4:0.

„Slavia se zvedá. Také tam proběhly určité změny jak hráčské, tak i trenérské. Nebude to tedy nic lehkého. A vlastně už to nebude lehké s nikým. Všechny týmy, které byly nízko, se teď na poslední chvíli snaží své ztráty dohnat. Pojedeme tam s pokorou a budeme si chtít vzít zpět body z dneška," uzavřel Jakub Illéš.