„Pro mě byla nejtěžší první třetina, protože toho na mě moc nešlo. Potom začali mít šance, ale co se týče tlaku do brány, tak byl nejnáročnější začátek třetí třetiny,“ potvrdil hrdina v domácí brance Michal Šoustal.

Právě jedna z přesilovek se Bohumínu stala osudným, když totiž David Rosecký opustil trestnou lavici, tak chvíli nato zamířil do úniku, ve kterém byl faulován. Rozhodčí nařídil trestné střílení, které Pavel Handl bezpečně proměnil.

Video rozhodujícího gólu:

Zdroj: Michal Muzikant

Později se ukázalo, že se jedná o jediný a vítězný gól celého zápasu. „Byl to vyrovnaný zápas se spoustou šancí na obou stranách. Dalo by se říct, že už měl parametry play-off. Pája to tam při nájezdu pěkně pověsil a rozhodl. Pochvala všem klukům do šatny,“ hodnotil duel Šoustal.

Právě on svými zákroky pomohl velkou mírou k výhře domácích Orlů a vychytal druhé čisté konto v sezoně.

„Z každé nuly mám pořád radost. Je super, že jsme vyhráli a zlepšili se v defenzivě po těch dvou zápasech v Orlové a Frýdku, co nám tam spadlo více gólů,“ usmíval se.

Navíc poslední čtyři minuty absolvoval místo brankářské hokejky, kterou zlomil, s hráčskou. Ani to jej však o nulu nepřipravilo.

„Navíc ještě byla na druhou stranu, takže jsem se necítil úplně komfortně. Asi minutu jsem na kluky křičel, ať to přeruší, vyhodí na zakázané uvolnění, abych si mohl vzít brankářskou hokejku. Trvalo to déle, ale kluci perfektně bránili a soupeře v té době skoro do ničeho nepustili,“ popisoval.

Bitka brankářů

Kromě vychytané nuly a vítězství se mohl zapsat do statistik ještě v závěru při brankářské bitce. Po konci duelu se totiž strhla mela, do které se zapojil, následně si však poodjel mimo potyčku. Té se ale málem nevyhnul.

Hostující brankář René Svoboda nelenil a přes celé hřiště sprintoval si se svým protějškem vyřídit účty, po prvotní pošťuchovačce ale nakonec k ničemu dalšímu nedošlo.

„Jak skončila třetina, tak se drželi dva hráči, já jsem se do toho přidal, chytil jsem toho jejich zezadu a najednou se to tam všechno nahrnulo a lítalo to tam. Já ani nevím odkud. Byla tam velká skrumáž, tak jsem poodjel. Jejich gólman se asi moc dívá na videa, tak se do toho chtěl zapojit. Ale je zbytečné se nechat vyfaulovat před play-off nějakou stopkou, takže jsem byl v klidu,“ přiblížil situaci Šoustal.

Zdroj: Michal Muzikant

Kdyby o víkendu nestartovalo play-off, asi by na bitku brankářů došlo.

„Vždycky mě to lákalo. Výškově jsem na tom byl trošku lépe, on zase váhově, takže by to bylo zajímavé. Fanoušci by si přišli na svoje,“ smál se.

Uničov do prvního kola vyřazovací části, které se hraje na dva vítězného duely, vstoupí jako třetí celek základní části na vlastním stadionu. Až do posledního kola nebylo jisté, kdo bude jeho soupeřem. Na výběr bylo ze tří možností a nakonec jím bude HK Krnov, ač si Uničovští přáli raději právě Bohumín. Z trojice možných nechtěli jít na Horní Benešov.

„Říkali jsme si, že Bohumín bude lepší. Horní Benešov je nevyzpytatelný. Nastupují za ně takoví velcí řízci, takže to hrají od podlahy. Nám sedí více technický kombinační hokej, tak doufáme, že to vyjde na Bohumín. Navíc jsme teď začali tím závěrem takovou menší rivalitu, tak to třeba bude pokračovat,“ uzavřel Michal Šoustal.

HC Uničov - HC Bospor Bohumín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 42. Handl z trestného střílení.

Rozhodčí: Cink - Lainka, Horák. Vyloučení: 10:8.

Uničov: Šoustal - Přecechtěl, Klvaňa, Halouska, Fekiáč - Kuba, Žajgla, Rosecký, Chytil, Šimo, Kratěna, Handl, Heža, Vrána.