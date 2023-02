V další výhře Vítkovic nad Olomouci měli prsty hlavně tři Pet(e)rové. Postupně se za domácí trefili Američané Peter Krieger s Peterem Muellerem a pak Petr Fridrich. Ale pěkně popořádku…

Po seznamovací první části se důležité věci začaly dít až po pauze. Necelé čtyři minuty po ní Bezbrankové skóre střelou nad Konrádovu lapačku otevřel Krieger a o něco později bylo hostům neveselo ještě o něco víc.

Předčasný konec pro Rašnera i Kriegera

Obránce Alex Rašner u mantinelu tvrdě přimáčkl právě střelce první branky zápasu, což hlavní sudí nakonec ocenili vyšším trestem. Pro oba duel v tu chvíli skončil. Domácí ale pětiminutovou přesilovku nevyužili, vyloučením Kaluse si ji navíc sami zkrátili.

Těžké chvíle olomoucký celek posilnily a pramenilo z toho vyrovnání. Ze druhé extraligové branky v kariéře se radoval obránce Lukáš Mareš.

Jenže kohoutí radost netrvala moc dlouho. Ještě před přestávkou dokázal Konráda překonat Mueller a domácí byli znovu ve vedení. Když pak šest minut po startu třetího dějství skóroval i Fridrich, museli ve zbývajícím čase svěřenci Jana Tomajka dotahovat dvoubrankové manko.

Tomajko: Selhali jsme v přesilovkách

„Odehráli jsme dobrou až výbornou první třetinu, ale nedali jsme v nich šance,“ mrzelo Tomajka. A to pokračovalo. V závěru měli hosté dokonce dvojnásobnou početní výhodu, jenže Aleš Stezka ukázal, proč patří do reprezentace a proč kolem něj začínají kroužit celky z NHL. Další gól už nepustil, dohromady zneškodnil 31 olomouckých střel. Včetně dvou, které na něj vyslal Jan Bambula, spoluhráč z národního týmu na Švédských hrách.

„Bohužel nebereme žádný bod, nebyl to od nás špatný výkon, ale je to málo,“ zmínil Tomajko. Klíčovým aspektem hry podle něj byly přesilovky. „Selhali jsme v nich, to rozhodlo. Protože Vítkovice mají opravdu výborné hráče, kteří když dostanou šanci, promění ji,“ bědoval kouč Mory.

„Strašně důležité vítězství, chtěli jsme po domácích nezdarech získat fanoušky na naši stranu, což se nám snad výsledkem i hrou podařilo,“ hodnotil Miloš Holaň.

Zatímco Vítkovice doma vyhrály poprvé po třech zápasech a uhájily druhou příčku před dotírající Spartou, Olomouc padla počtvrté z posledních pěti zápasů. Její ztráta na TOP čtyřku narůstá (8 bodů) a náskok na devátou příčku (první, která nezaručuje první dva zápasy předkola doma) se ztenčuje (5 bodů).

Další zápas hraje Mora doma v pátek od 18 hodin proti Liberci.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Krieger (Raskob, Bukarts), 38. Mueller (Bukarts), 47. Fridrich (L. Krenželok) – 34. Mareš (Bambula, Nahodil). Rozhodčí: Ondráček, Stano – Rožánek, Synek. Vyloučení: 7:3, navíc Rašner (Olomouc) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5 157.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – Jarůšek, L. Krenželok, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Dej, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň a Philipp.

Olomouc: Konrád – Rašner, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Rutar, T. Černý – J. Káňa, Nahodil, Bambula – Plášek ml., Knotek, Navrátil – Anděl, Strapáč, Kučera – Klimek, Kusko, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Autor: Denis Manina