/FOTOGALERIE/ Hokejisté Přerova si rozhodující pátý duel čtvrtfinále play-off na ledě Třebíče vynutit nedokázali. Po infarktovém závěru čtvrtého utkání série na domácím ledě nestačili na Horáckou Slavii po samostatných nájezdech. Hosté zvítězili 3:2 a celkově 3:1 v sérii.

Radost fanoušků a hokejistů Třebíče po postupu na ledě Přerova. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Bylo to takové třebíčské Nagano,“ glosoval hostující kouč Kamil Pokorný.

Žádná ostuda. Měli jsme využít úvodní výhry, mrzí po vypadnutí Krisla

Trenéři Zubrů Robert Svoboda a Petr Dočkal po nedělní domácí prohře 1:2 zamíchali se složení útočných formací. Do sestavy se vrátil Jan Svoboda na úkor juniora Radima Hradila.

Polovina utkání číslo čtyři se odehrávala podle podobného scénáře jako předešlý mač. V první třetině měli více gólových šancí Přerované, žádnou však nevyužili, opět dominovali oba gólmani.

V prostředním dějství pak šla do vedení Třebíč, tentokrát už ve 26. minutě. David Chroboček na útočné modré pouze nastřelil Vodného, kterého pak sice zastavoval za pomocí faulu, hra ale pokračovala a hostující útočník zůstal sám před Postavou – 0:1.

Poté odstartovala série vyloučení na obou stranách. Zubři přeci jen dokázali využít dvě početní výhody ve třetí třetině a otočili vývoj utkání ve svůj prospěch.

Nejprve se ujala dělovka Roberta Černého, o chvíli později pak v další přesilovce pálil od modré Krisl, puk se odrazil k Danielu Indrákovi, který se trefil v play-off už počtvrté.

Vzápětí hosté nedokázali potrestat Ševčíkovo vyloučení a začalo se zdát, že Přerované si přeci jen zaslouženě vynutí rozhodující pátý duel.

Šťastné vyrovnání Třebíče

Jenže v čase 57:53 pálil po chytré akci Vodného Fajmon a puk se od Postavy odrazil někam do ramene dojíždějícího Davida Michálka. Puk se dostal do brány a šlo se do prodloužení.

Už v této části hry pak započalo nájezdové drama. Nejprve totiž Krisl sekl Ferdu v samostatném úniku. Trestné střílení Matěje Nováka však Michal Postava pokryl.

Na druhé straně pak mohl rozhodnout David Březina, který jel nařízené trestné střílení po přikrytí kotouče rukou v brankovišti ze strany Fajmona. Ani on ale neuspěl.

V samostatných nájezdech se pak gólově prosadil hned první exekutor Lukáš Forman. Jekela pak nepřekonali Pechanec, Indrák ani Doležal, jehož nájezd se musel opakovat po málo vídaném zaváhání přerovského útočníka.

Michal Postava podruhé inkasoval z hole Matyáše Svobody a to už byla pro Přerov kritická situace. David Březina musel dát, na Jekela si ale nepřišel a v MEO Aréně tak explodoval gejzír třebíčské radosti.

„Trefili jsme dva střelce, Pavel Jekel nás výborně podržel, nepustil ani jeden nájezd. Mě nezbývá, než před klukama smeknout, poděkovat jim a jsem na ně strašně pyšný. Jedním dechem ale dodávám, že respekt u mě má i soupeř, který hrál velice dobře,“ řekl Kamil Pokorný.

Pro Zubry tak brány semifinále zůstávají od návratu do první ligy nadále zakleté, Třebíč se mezi čtyři nejlepší dostala poprvé od sezony 2014/15.

HC Zubr Přerov – SK HS Třebíč 2:3sn (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 49. Černý (Hrdinka, Březina), 53. Indrák (Krisl, Kratochvil) – 26. Vodný (Malý), 58. Michálek (Vodný, Fajmon), rozhodující nájezd Forman. Rozhodčí: Hucl, Svoboda – Blažek, Polák. Vyloučení: 8:10. Využití: 2:0. Diváci: 1732. Konečný stav série: 1:3.

Přerov: Postava – Chroboček, Krisl, Hrdinka, Černý, Ševčík, Kudělka, Němec – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Březina, Macuh, Jan Svoboda – Doležal, Ministr, Süss – Fencl, Dvořák, Goiš. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.

Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Ferda, Michálek, Vodný – Psota, Bittner, Novák – Klímek, Malý, M. Svoboda – Michalčuk, Pšenička. Trenéři: Pokorný, Barvíř.