„Jsme hrozně rádi, že po tom začátku, který nám oproti včerejšku nenahrával, to kluci nevzdali a před skvělou kulisou to dokázali otočit. Byl to boj jako tři předcházející zápasy. Trošku štěstíčka přálo nám, ať už jde o vyrovnání, nebo o rozhodující gól. Jsme rádi, že jsme nedali kůži zadarmo,“ pochvaloval si přerovský kouč Robert Svoboda.