„S návratem Michaela Petráska to zatím nevypadá pozitivně. Posty chytá výborně, ale potřebuje si taky někdy odpočinout. Nedejbože, kdyby se nám zranil také,“ vysvětluje sportovní manažer Zubrů důvody příchodu Daniela Krále.

Devatenáctiletý gólman s hokejem začínal v Chotěboři, kde do osmi let hrál na pozici útočníka. Odmalička ho to ale táhlo do brány, mezi třemi tyčemi se tak posunul nejprve do Havlíčkova Brodu a později do Liberce.

„Sehnat kvalitního brankáře není jednoduché, takže jsme moc rádi, že nám Liberec uvolněním Daniela Krále na střídavé starty do konce sezony vyšel vstříc,“ pochvaluje si Pavel Hanák. „Dan již má zkušenosti s Chance ligou a navíc se dobře zná s naším trenérem brankářů Jiřím Sklenářem, který jej vedl v reprezentaci,“ připomněl.

Na mládežnické reprezentační scéně toho Král odchytal dost. Byl členem výběrů U16 až U19, se sedmnáctkou vybojoval bronz na World Hockey Challenge. S dvacítkou vloni odcestoval i na později zrušené mistrovství světa do Edmontonu. V této sezoně odchytal za juniorskou reprezentaci dva duely na Turnaji pěti v Porubě, od Finů i Švédů inkasoval čtyři góly.

Vzorem Daniela Krále je Ondřej Pavelec, fandí Winnipegu Jets, do zámoří ale na rozdíl od jiných talentů v čele s přerovských Tomášem Suchánkem nezamířil. Zvolil domácí cestu a už sbírá zkušenosti mezi muži. Nově u Zubrů.

