„Zřejmě před minulou sezonou nezapadal trenérům do koncepce, ale já si myslím, že jeho styl hry byl, je a ještě nějakou dobu bude pro Přerov velice platný. Je u něj jasně daný prostor a místo v hierarchii týmu. Odehrál tady už dost utkání na to, aby věděl, jakým stylem se hraje a co se po něm vyžaduje,“ řekl Deníku současný kouč Zubrů Petr Dočkal, který stál za comebackem oblíbence fanoušků.

Od svého návratu z druholigového Valašského Meziříčí nasbíral Goiš v Přerově v 18 utkáních základní části 11 bodů (6+5) a zařadil se mezi nejproduktivnější útočníky. Jasně ukázal, že na Chance ligu stále rozhodně má. Co víc, pro Zubry jde navíc o veledůležitý článek skládanky také do kabiny.

„Jirka se k nám loni připojil na výpomoc ze druhé ligy a byl velmi platným hráčem. Svými výkony si jednoznačně řekl o další smlouvu. Myslím, že je to dobrá zpráva i pro naše fanoušky,“ řekl pro klubový web Zubrů sportovní manažer Pavel Hanák.

Jiří Goiš ve druhé lize vyčníval. Ve 30 zápasech nasbíral v dresu Bobrů 30 kanadských bodů. „Druhá liga mi paradoxně pomohla. Hraje se tam jiný hokej, jste častěji na puku. Po hokejové stránce jsem si začal víc věřit. Měl jsem větší ice-time, hrál jsem všechno, včetně přesilovek,“ zmínil Jiří Goiš.

Ten tak k dosavadním 529 startům za Přerov přidá další. V historické tabulce je v této statistice na druhém místě za legendárním Radomírem Palou, který za MEO odehrál 719 duelů.

Goiš je zpět: Předtím na mě nezbylo místo, ale nemám jim to za zlé

Bude Hrdinka klíčovým obráncem?

Klíčovým obráncem by pro Zubry mohl v další sezoně být František Hrdinka. Bývalého mládežnického reprezentanta v minulém ročníku zbrzdilo vážné zranění levé ruky. Do hry se postupně dostal, odehrál 35 utkání, v nichž nasbíral 13 bodů (4+9).

„Hokej mě po dlouhé době zase baví. Každý den sem chodím rád, jsem se skvělými lidmi a dávám do hokeje sto procent,“ pochvaluje si Hrdinka.

František HrdinkaZdroj: Deník/Jan Pořízek

Rodák z Prahy má stále obrovský potenciál a pokud bude zdravý, mohl by být dalším z hráčů, kteří si díky „přerovskému impulsu“ řekne o výraznější šanci v nejvyšší soutěži.

„Prostředí je v Přerově super, nemůžu si ho vynachválit. Je to něco jiného, než co jsem zažil v jiných klubech,“ je spokojen 24letý bek.

Otázkou zůstává, jakého parťáka bude vedle sebe v přerovské obraně nejčastěji mívat. Zubři již potvrdili podpis Roberta Černého, se kterým si Hrdinka zahrál ve čtvrtfinále s Jihlavou. V tom naskakoval také vedle Jana Dluhoše, který se vrací do Zlína.

V Přerově zůstávají také Jiří Krisl, Ondřej Ševčík a Matyáš Gréč. Pokračovat by měl také Tomáš Kudělka a ve hře je dle informací Deníku příchod ještě jednoho kvalitního zadáka.