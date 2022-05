„Po měsíci volna to je těžší rozjezd, ale nic nezvladatelného. Nedělalo nám to problém. Ukázali jsme si základní cviky, které budeme dělat, a v čem budeme pokračovat v průběhu přípravy,“ komentoval zahajovací trénink 26letý obránce Robert Černý, který je jedním z hráčů, kteří pokračují na Hané.

Rodák z Kadaně si našel přítelkyni z Tovačova a v Přerově je tak spokojený. „Trvalo to, ale je to tak,“ culí se. „Neprošel jsem ještě všechny rybníky kolem Tovačova. Pár dní to asi zabere. Přítelkyně byla rozhodně podstatným důvodem, proč zůstávám,“ přiznal Černý, který dle svých slov neváhal.

Partnerku u řeky Bečvy našel také 22letý útočník Jan Svoboda, je jí libero extraligových volejbalistek Adriana Kulová. Možná i proto měl Svoboda o setrvání u týmu jasno. Nešlo však o jediný důvod. „V Přerově se jedná jako nikde jinde. Co se řekne, to platí. Může mě jenom posunout v kariéře. Dokonce už se začínám těšit na novou sezonu, což se mi předtím nestávalo,“ prozradil.

O rok starší bek Ondřej Ševčík je velký parťák Jana Svobody. A tahle dvojka zůstane pohromadě i v další sezoně. „Když jsme loni přišli, nejvíc jsme se bavili právě mezi sebou. Nakonec to dopadlo tak, že bez sebe v Přerově v podstatě neuděláme krok,“ práskl Ševčík.

Vedení Zubrů již dříve avizovalo pokračování gólmanů Michaela Petráska a Michala Postavy, obránců Jiřího Krisla, Matyáše Gréče i Tomáše Hanáka, počítá se i s forvardy Antonínem Pechancem a Danielem Indrákem.

Končí Kubeš i Herman

Kdo naopak v přerovském týmu s jistotou působit nebude? Jak už Deník informoval, brankář Klimeš má namířeno do extraligových Vítkovic. V nejvyšší soutěži se pokusí prosadit také Jan Süss, který dostal novou smlouvu v brněnské Kometě.

„Jsme moc rádi, že jsme klukům pomohli k posunu v kariéře. Oba patřili mezi naše největší tahouny i nejlepší hráče celé Chance ligy. Angažmá v extralize si jednoznačně zaslouží. Věříme, že se tam dokážou prosadit,“ komentoval odchody opor sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

To ale není vše. Vedení v těchto dnech usilovně shání posilu defenzivy. Odchází totiž také obránce Jakub Kubeš. Ten má dle informací Deníku namířeno na Slovensko.

V obraně fanoušci neuvidí ani Jana Dluhoše, který se vrátil do mateřského Zlína. Do Brna zase zamířil zpět útočník Matěj Svoboda, Matěj Novák se vrací do Třebíče.

Poměrně zásadní informací je pro mnoho fanoušků také konec Jakuba Hermana. Přerovský odchovanec s bohatými zkušenostmi z extraligy si hledá nové angažmá. Novou smlouvu nezískali ani Šimon Kratochvil a Tadeáš Král.

„S dalšími hráči z loňského kádru vedeme jednání a budeme je postupně zveřejňovat,“ dodal závěrem Pavel Hanák.

