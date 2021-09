Výlet ke Svatošským skalám v Karlovarském kraji vede z převážné části po Cyklostezce Ohře. Na trasu vyrážíme z Karlových Varů, které nás nadchnou svou lázeňskou atmosférou a historickými památkami. Vyrazit můžeme třeba od Chebského mostu, jenž leží nedaleko obou karlovarských nádraží.

Hrad Loket | Foto: Deník/Roman Cichocki

Po pravém břehu Ohře dojedeme až k meandru s parkem, kde přejedeme na levý břeh a pokračujeme do Tašovic. Zde můžeme krátce z trasy sjet a zavítat do zámečku v Doubí, kde sídlí Vánoční dům. Pokud to epidemiologické podmínky dovolí, můžete zde nasát atmosféru Vánoc i uprostřed léta nebo si prohlédnout největší českou expozici medvídků.