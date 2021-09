Místo má přitom velmi zajímavý důvod vzniku: historici připomínají, že terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního stavitelství.

Složitě vypadající trojitý věnec mohutných valů dovoloval obráncům křížovou palbou pokrýt celé předpolí, a útočník se tak neměl kde schovat. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem pevnosti i vyvolat umělou vlnu ničící každého nepřítele.

Samotná Pevnost Terezín nabízí opravdu rozsáhlé vyžití pro celé rodiny – k dispozici je mimo jiné Muzeum Terezín, Centrum pevnostního stavitelství i Muzeum Františka Josefa I. Ve městě najdete také Muzeum La Grace věnované historické plachetnici, Muzeum nostalgie s legendárními předměty pořízenými v letech 1945–1990 a automuzeum se zajímavou sbírkou vozidel z éry socialismu.

Přes Nučničky, Libetonice a Hrobce se vydáme do Roudnice nad Labem. Ve městě s bohatou minulostí najdete Lobkowiczký zámek a románský hrad, věž Hlásku či Kratochvílovu rozhlednu.

Přes Dušníky a Písty se dostanete do Budyně nad Ohří. Mají zde krásný zámek, který ale bohužel je nyní veřejnosti nepřístupný. Odtud pokračujeme do Lovosic, sice spíše průmyslového, zato upraveného města.

Po celém dni si zde lze odpočinout u Žernoseckého jezera v zajímavém pětiúhelníkovém tvaru. Je určeno k rekreaci.

Zhruba jednou měsíčně je při cestě do podzemí příležitost navštívit strážnici Litoměřické brány, kde vás sapéři (vojáci, kteří před postupujícím vojskem odstraňovali překážky a zátarasy, kopali zákopy, stavěli mosty a podkopávali nepřátelská opevnění, zejména při obléhání) nechají poležet na slamníku, posedět na vojenské latríně, vystřelit si z pušky a při tom si poslechnout jejich vyprávění o životě vojáků v 18. století.

Co tak ještě na Říp?



Po velkou část cesty budete mít před sebou scenérii hory Říp. Připomeňte dětem, že právě zde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti. Z Roudnice to je necelých 10 kilometrů. Sice do pořádného kopce, zato s úchvatným výhledem a pocitem návštěvy místa ze školních učebnic.