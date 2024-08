Marie Sehnálková dnes 11:35

Začít investovat může každý. Stačí si stáhnout aplikaci, a je to. Jen je potřeba myslet na to, aby se člověk nenechal nachytat. Vidina výhodné investice zlákala muže středního věku z Hranic. Od loňského října do letošního května investoval 3,5 milionu korun. Bohužel, teprve pozdě zjistil, že se stal obětí podvodníků.