Devatenáctiletého mladíka, který se v Hranicích vloupal do jednoho auta a u druhého vozu se o to pokusil, dopadli krátce po činu policisté. Pomohli všímaví svědci.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Policisté přijali v pátek 29. března oznámení o mladíkovi, který se pohybuje po Nádražní ulici v Hranicích a poškodil minimálně jedno auto. Svědek dále uvedl, že se ale už z místa vzdálil a odešel směrem do centra města.

„ Přivolaná hlídka zjistila, že se neznámý pachatel na uvedeném místě pokusil vloupat do vozidla Škoda Felicia. Pokusil se rozbít střešní okno a tím se pak dostat dovnitř. Od toho ale nakonec upustil, protože byl vyrušen hlasy přicházejících osob. Zalekl se a utekl pryč,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O chvíli později mladík zkusil své štěstí podruhé. Na Třídě 1. máje vnikl do nákladového prostoru dodávky. Nenašel ale nic, co by mohl ukrást.

Násilím pak odstranil okno oddělující nákladový prostor a kabinu. Dírou se částečně protáhl, otevřel si dveře u spolujezdce a zvenku se pak už snadno dostal do kabiny.

„ Ale ani tentokrát nebyl úspěšný a nenašel nic, co by stálo za odcizení. Před opuštěním vozidla svým kapesním nožem poškodil sedadlo spolujezdce, okolí řídicí páky a volantu a tím způsobil majiteli auta škodu za 15 tisíc korun. Na rozbitém okně škodovky způsobil škodu za tři tisíce,“ doplnila policejní mluvčí.

Krátce nato spadla klec a policisté mladíka zadrželi. Skončil na služebně a následně v cele, kde strávil noc. Druhý den mu policisté sdělili podezření z trestných činů krádež a poškození cizí věci.