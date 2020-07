Návštěvníci ale o pohodu venkovní atmosféry nepřijdou. Stánky s občerstvením budou venku spolu s velkokapacitními stany, kde se budou moct příznivci metalové muziky uchýlit před případným deštěm.

Na pódiu se od 14 hodin vystřídá celkem šest formací. Hard rock-heavy přiveze přerovská kapela So What! stejně jako skupina Heaven z nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. Publiku zahraje i západočeská power metalová partička Rimortis, která vloni oslavila dvacet let na hudební scéně a v Hranicích má velkou fanouškovskou základnu.

Stejně je na tom uherskohradišťská kapela Hysteria v čele s hranickým zpěvákem Mirou Raindlem. Ten je zároveň pořadatelem sobotního festivalu. Hysteria loni pokřtila své nové EP Navzdory osudu a ani v době koronavirové pauzy nezahálela.

„Letos jsem díky těm karanténám a omezením měli čas dotvářet písničky, takže máme nachystaný materiál na novou desku, která by měla vyjít z kraje příštího roku,“ prozradil Mira Raindl.

Další peckou sobotního festivalu bude bezesporu rock-metalová partička ze Slovenska NoControl v čele s kytarovým mágem Jimi Cimbalou.

Hlavní hvězdou letní metalové jízdy v letním kině je česká hudební skupina XII. století, která svou hudbu charakterizuje, jak už název napovídá, gothic rock.

„Tato skupina patří ve svém žánru k naší absolutní špičce s přesahem do zahraničí. Vystupují v Polsku, v Německu, na Slovensku a také v Rusku,“ zmínil pořadatel festivalu Rock in Hranice Mira Raindl.

Prostor u hranické Sokolovny v sobotu slibuje řadu stánků s dobrým pití i jídlem a pro návštěvníky bude k dispozici také velkokapacitní stan. Vstupenky lze pořídit v předprodeji v Informačním centru na hranickém zámku za 200 korun. K mání budou také na místě za 300 korun.